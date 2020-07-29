Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi - Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi, 12,4 milyon emeklinin bayram öncesi hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yıl hükümet tarafından 6. kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri, Bağkur, SSK, Emekli Sandığı emeklilerine, bayram ikramiyesi ödeme tarihine göre veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını son dakika açıklamalarla duyurmuştu. Peki, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? İşte, ayrıntılar.
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Her bayram 12 milyonu aşkın emekliye ödenen emekli bayram ikramiyesi bu bayram da gündeme geldi. Kurban Bayramı öncesi, son dakika açıklamalarla emeklilerin gözü, son dakika açıklamalara çevrildi. Hafta başında Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesi emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeniyor. İşte, detaylar.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.’ dedi.
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BAĞKUR EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ
İkramiyeler Bağkur'lu emekliler için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.
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EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan bayram ikramiyelerine ilişkin de bilgi vererek, "Bu bayramda 6'ncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır." dedi.
Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerinin de bayram beklenmeden hesaplara yatırıldığını bilgisini veren Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı şekilde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hey gidi günler hey. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı. Bunlar şimdi muhalefette. Hamdolsun bizim böyle bir problemimiz 18 yıldır olmadı. Her şey tıkır tıkır işledi."