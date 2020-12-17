Son dakika haberi: EKPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sonuçları sorgulama
EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. 15 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen EKPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Aygün açıklamasında, '97.646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir.' dedi.
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EKPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı bu yıl kasım ayında düzenlendi. Sınav, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başladı ve tek oturum şeklinde yapıldı. Son dakika açıklamasında EKPSS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. İşte EKPSS sonuçları sorgulama ekranı
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EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Aygün’ün açıklaması şu şekilde:
97.646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir. Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum #2020EKPSS
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TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.
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Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.