Son dakika haberi: Dünyayı şaşkına çevirdi! Kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor. New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.