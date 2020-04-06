Son dakika haberi: Dünyayı şaşkına çevirdi! Kaplanın corona virüs testi pozitif çıktı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Avrupa'da en fazla kaybı veren İtalya'da günler sonra umutlandıran gelişme gerçekleşti. ABD'de virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Balkan ülkelerinde ölü ve vaka sayısı arttı. Salgınına karşı maske ihtiyacını gidermek isteyen ülkeler arasında ise büyük rekabet var. ABD'de bir kaplanın corona virüs testinin pozitif çıkması şaşkına çevirdi.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka sayısı 1 milyon 263 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 82'ye çıktı. Taburcu olan hastaların sayısı ise 259 bin 384'e yükseldi.
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İşte dünyada virüsle ilgili tüm gelişmeler...
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Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 569'a yükseldi. Salgın kaynaklı ölüm sayısı 1 kişi artarak 6 olurken, 6 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, sıkı karantina önlemleriyle salgının yayılma hızının yüzde 52'den yüzde 12'ye gerilediğini belirtti.
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Ülkede vaka sayısında artış beklendiğine işaret eden Birtanov, "Ana hastalık döneminin nisan ve mayısta yaşanacağını, bu dönemde yaklaşık 3 bin 500 vakanın olacağını öngörüyoruz." dedi. Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.
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AZERBAYCAN'DA 2 ÖLÜM DAHA
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 63 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 584 olduğu belirtildi. 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, böylece salgın kaynaklı ölüm sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi.
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Ülkede salgına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girmesiyle hem yaya hem de araç trafiği azaldı. Güvenlik güçleri devriyelerini artırdı, sokaktakiler kontrol edildi ve izinsiz dışarı çıkanlara para cezası verildi. Polisler, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan yaşlıları uyardı ve onlara evlerine kadar eşlik etti.
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Market ve eczane dışında tüm dükkanların kapalı olduğu ünlü meydan ve parklara girişlerin yasaklandığı Bakü, artık daha boş bir görüntü sergiliyor. Kalabalığın azalmasına rağmen cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Metro dışında toplu taşıma araçlarının çalıştığı Bakü'de, mesafenin korunması amacıyla oturakların bazılarının kullanılmasına izin veriliyor.
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KIRGIZİSTAN'DA VİRÜS NEDENİYLE 1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
147 vakanın tespit edildiği Kırgızistan'da 80 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, vakaların yoğun olduğu Oş ve Celalabad bölgelerini ziyaret ederek tedbirleri inceledi. Abılgaziyev'e ve ona eşlik eden 12 kişiye, bölgeden döndükten sonra yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı ve 3 günlük ev karantinasına alındı. Başkent Bişkek'te karantina alanı genişletilerek, dezenfeksiyon başlatıldı.
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RUSYA'DA 5 BİN 389 VAKA
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 658 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 5 bin 389'a çıktığı belirtildi. 22 kişinin iyileştiği ifade edilen açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 45 olduğu aktarıldı.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm işletme ve kuruluşları çalışanlarının salgın nedeniyle nisanın sonuna kadar izinli olmasının ekonomi için büyük yük olduğunu ama insanların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdi. Rusya Demiryolları Şirketi, Belarus ve Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad kentine tren seferlerini 6 Nisan itibarıyla geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.
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BELARUS'TA 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8’e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, 502 hastanın tedavi altında tutulduğu, 52 kişinin taburcu edildiği aktarıldı. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, bir günde virüsün 112 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 864’e ulaştığını, vakaların 240'ının sağlık personeli olduğunu kaydetti. 30 kişinin ise iyileştiğini kaydeden Dodon, ölü sayısının 1 artarak 15'e yükseldiğini bildirdi.
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UKRAYNA ORDUSUNDA 3 VAKA TESPİT EDİLDİ
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 askerde virüse rastlandığı, 114 askerin ise karantinaya alındığı ifade edildi. Virüs nedeniyle 32 kişinin öldüğü Ukrayna'da vaka sayısı 1251 olarak açıklandı.
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İTALYA'DA SON DURUM
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı. Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti.
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Ölü sayısının son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887’ye yükseldiğini açıklayan Borrelli, bu sayının "19 Mart’tan sonra kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı" olduğunu vurguladı. Borrelli, yoğun bakımda tedavi gören sayısındaki artışta son 2 gündür gerileme görüldüğüne ve bunun önemli olduğuna dikkati çekti.
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Borrelli, bugün 2 bin 972 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 886, cuma 2 bin 339, perşembe 2 bin 477, çarşamba 2 bin 937, 31 Mart salı günü ise 2 bin 107 olarak belirlenmişti. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 691 bin 461 kişiye test yapıldı.
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"DÜŞÜŞ BAŞLADI"
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, yeni Kovid-19 vakalarına ilişkin veri eğrisinin bir süredir plato çizdiğini ve ölü sayısında olduğu gibi bunda da düşüşün başladığını vurguladı. Brusaferro, bu verilerin devam etmesi durumunda, karantina tedbirlerinin kademeli gevşetileceği 2. faza geçmeye ve hastalığın yayılmasını nasıl düşük tutabilecekleri yönünde düşünmeye başlayabileceklerini de kaydetti.
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LOMBARDİYA’DA ÖLÜM SAYISINDA GERİLEME YAŞANIYOR
Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya’da Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, bölgede maskesiz dışarı çıkılmasını yasaklarken, yarından itibaren 3,3 milyon maskenin dağıtılacağını açıkladı. Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera, dün 345 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 249'a gerilediğini kaydetti. Gallera, bölgelerinde en çok vaka ve ölümün olduğu Bergamo ve Brescia’daki durumun durağanlaştığını, buna karşı Milano’daki artış sinyalinin endişeye yol açtığını kaydetti.
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BAŞBAKAN CONTE’DEN "EVDE KALMAYA DEVAM" MESAJI
Ülkede, 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin NBC News’a demeç veren Başbakan Giuseppe Conte, vatandaşlarından olabildiğince evde kalmalarını istedi. Karantinanın ne zaman biteceğini söyleyemeyeceğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti: "Bilim kuruluyla göstergeleri inceliyoruz. Acil bir durumla mücadele ediyoruz, buna yanıtımız mükemmel olmayabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tedbirlerimizin geçerliliği, Dünya Sağlık Örgütünce da tanınıyor ve aldığımız sonuçlar iyi yolda olduğumuzu ortaya koyuyor."
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ALMANYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 1500'Ü GEÇTİ
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı. Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.
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Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi. Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.
Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısında henüz daha en üst noktaya ulaşılmadığını söyledi.
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Federal hükümetin görevi, ülkedeki insanlar için krizin en zor safhasına hazırlık yapmak olduğunu belirten Braun, "Vakaların en yüksek olacağı dönem önümüzde olmasına ve bunun için hazırlık yapmamıza rağmen komşu ülkelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Braun, İtalya ve İspanya'daki görüntülerin durumunun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, bundan dolayı hastanelerdeki yatak sayısını iki katına çıkartma kararı aldıklarını kaydetti.
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UÇAK GEMİSİNİN KAPTANININ GÖREVDENALINMASINA DESTEK
Esper, Amerikan ABC kanalında katıldığı programda, Kovid-19 salgınının ordudaki durumuna ve kaptanı görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Esper, zor günlerde ülkenin her yanındaki salgınla mücadele birimlerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.
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"BU BİR EMİR KOMUTA ZİNCİRİ MESELESİ"
Cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin bir mektup kaleme alan Kaptan Crozier'in görevden alınması konusunda Esper, "Donanmanın vermiş olduğu karar zor karardı, ancak bu bir emir komuta zinciri meselesi. O geminin kaptanına duyulan güvenle ilgili bir mesele. Bu yüzden kararı destekliyorum." ifadelerini kullandı. Esper, söz konusu mektubun medyaya sızmasından da rahatsız olduklarının altını çizdi.
Kaptan Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanmasına gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı. Tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemideki personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirten Crozier, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.
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Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.
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GEMİ, GEÇEN HAFTA KARANTİNAYA ALINMIŞTI
Theordore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.
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ETİYOPYA'DA KOVİD-19 KAYNAKLI İLK ÖLÜM
Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybeden hastanın 5 gündür yoğun bakımda bulunduğunu aktaran Tadesse, ülkede şu anda 42 Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 50 ülkede 8 bin 536 Kovid-19 vakası görülürken, 360 kişi hayatını kaybetti.
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BALKANLAR'DA KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTIYOR
En fazla ölüm Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'da yaşanırken, Kosova'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısının 3 bin 864'e yükseldiği Romanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e ulaştı, 374 kişi de iyileşti. Yunanistan'da vaka sayısı 1673 olarak kaydedildi, can kaybı 70, iyileşenlerin sayısı 78 olarak açıklandı.
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Sırbistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 284 artarak 1908'e çıktı. Ülkede 1082 hastanın tedavi gördüğü, 98 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi. Slovenya'da can kaybı 6 artarak 28'e ulaşırken, ülkedeki vaka sayısı 997 olarak kaydedildi. Ülkede 156 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi, 79 kişi de iyileşti.
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4 AYLIK BEBEKTE KOVİD-19
Vaka sayısının 1182'ye ulaştığı Hırvatistan'da ise 4 aylık bebekte Kovid-19 tespit edildi. Ölü sayısının 15 olduğu ülkede, 115 kişi de virüsü yenerek evlerine döndü. Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 651'e ulaşırken, 21 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 30 kişinin iyileştiği ifade edildi.
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Bulgaristan'da vaka sayısı 522'ye yükseldi, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18 ve iyileşenlerin sayısı da 37 olarak kaydedildi. Balkan bölgesinin en küçük ülkesi Karadağ'da da vaka sayısı 203'e yükselirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1 kişi iyileşti.
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Kuzey Makedonya'da can kaybı 18'e yükseldi, vaka sayısı 555 oldu. Ülkede 23 kişi iyileşti. Vaka sayısının 361 yükseldiği Arnavutluk'ta 20 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de virüsü yendi. Kosova'da virüsten bir kişi hayatını kaybederken, 140 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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KAPLANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
AFP'nin haberine göre; Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Federal yetkililer ve hayvanat bahçesine göre, kaplanın ABD veya herhangi bir yerde enfekte olduğu bilinen ilk hayvan olduğuna inanılıyor.
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ABD Tarım Bakanlığı, 4 yaşındaki Malezya kaplanıyla birlikte hastalanan altı kaplan ve aslanın da bir hayvanat bahçesi çalışanından enfekte olduğu inanıldığını söyledi. 16 Mart’tan beri kapalı olan hayvanat bahçesi tarafından, 27 Mart’ta semptomlar göstermeye başlayan ilk hayvanın iyileşmesi beklendiği belirtildi.
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Hayvanat bahçesinin baş veterineri Dr. Paul Calle, “Kedileri, uyarıların çokluğu nedeniyle test ettiklerini” ve “dünyanın yeni tip koronavirüsü anlamasına katkıda bulunmayı” amaçladıklarını söyledi.
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Bulgular virüsün hayvanlarda bulaşması hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor. Tarım Bakanlığı, ABD’deki evcil hayvan dükkanlarında veya çiftlik hayvanlarında bilinen vaka olmadığını söylüyor.
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Tarım Bakanlığı yetkilisi ve veteriner Dr. Jane Rooney, “Hayvanların virüsü yayabildiğine ilişkin henüz bir kanıt olmadığı konusunda hayvan sahiplerini etmek önemli” dedi. Uzmanlar, dünyada koronavirüs salgınının insandan insana geçerek yayıldığını dile getiriyor.
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ABD dışında birkaç evcil hayvanın bulaştırıcı insanlarla temas ettikten sonra enfekte olduğu bildirilmişti. Bu hayvanlardan biri, Şubat’ta ve Mart’ta, düşük miktarda patojenle testi pozitif çıkan bir Hong Kong’taki bir köpekti. Hong Konglu tarım yetkilileri kedilerle köpeklerin virüsü insanlara bulaştırmadığını, ancak sahipleri tarafından maruz kaldıkları takdirde testlerinin pozitif çıkabildiği sonucuna vardı.
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Merkezi Paris’te bulunan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne göre, kimi araştırmacılar farklı hayvan türlerinin virüse karşı hassaslığını anlamaya ve virüsün hayvanlar arasında nasıl yayıldığını saptamaya çalışıyor.
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Koronavirüs çoğu insanda iki-üç haftada düzelen ateş ve öksürük gibi hafif veya orta şiddette semptomlara yol açıyor. Bazı kimselerde, özellikle yetişkinlerde ise zatürre gibi daha şiddetli rahatsızlıklara yol açıp ölümcül olabiliyor.
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ESKİ LİBYA BAŞBAKANI CİBRİL, HAYATINI KAYBETTİ
Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.
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AFRİKA'DA VAKALAR 8 BİN 500'Ü GEÇTİ
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Kıtada vaka sayısının 8 bin 536'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 710 olduğu kaydedildi. Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.
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ABD'DE ARTIŞ DURMUYOR
Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, ölü sayısı da 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı. Böylece "ABD'de 1 günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşmiş oldu. Dünya genelinde ABD'yi 130 bin vakayla İspanya ve 124 bin vakayla İtalya takip ediyor.
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ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor. New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.
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Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 846 ile New Jersey ve 540 ile Michigan eyaletleri izliyor.
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İNGİLTERE'DE KÖTÜ BİLANÇO
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.
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İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
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İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
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Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.
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SALGINDA “MASKE SAVAŞLARI”
Koronavirüs salgınına karşı maske ihtiyacını gidermek isteyen ülkeler arasında büyük rekabet var. ABD’nin Almanya’nın satın aldığı, Fransa’nın ise İspanya ve İtalya’ya gidecek maskelere el koyduğu bildirildi.
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Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor. Almanya satın aldığı maskelere ABD’nin el koyduğunu iddia etti; Fransa’nın ise İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koyduğu bildirildi.
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Almanya’da Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, eyalet yönetiminin Çin'deki bir Amerikan firmasından 2 bin adet koronavirüs karşı koruma sağlayan FFP-2 tipi maske satın aldığını belirtti. Ancak Geisel, Almanya’ya gönderilmesi gereken maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD tarafından el konulduğunu açıkladı.
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Geisel yaptığı açıklamada, maskelere el konulma gerekçesinin ABD’nin koruyucu maskelere getirdiği ihracat yasağıyla ilgili olabileceğini belirtti.
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“MODERN KORSANLIK”
Ancak ABD’nin yaptığının “modern korsanlık” ve “Vahşi Batı” yöntemleri olduğunu söyleyen Geisel, Alman hükümetinin ABD’ye uluslararası kuralları hatırlatması gerektiğini kaydetti.
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Bild gazetesinin haberine göre Çin'de üretilen maskeler sektörün önde gelenlerinden Amerikan 3M firmasına ait. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter hesabından “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
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“ABD 3-4 KATINI TEKLİF EDİYOR”
Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer ABD’nin Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.
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Fransız yetkili Jean Rottner de Amerikalıların kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.
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“TIBBI EKİPMAN PAZARI VAHŞİ BATI GİBİ”
Üst düzey bir Alman yetkili, “Para mevzubahis değil, her fiyatı ödüyorlar çünkü çaresiz durumdalar” dedi. Reuters’e konuşan adının açıklanmasını istemeyen Washington’dan üst düzey bir yetkili ise, “elimizde çok fazla olana kadar” koruyucu ekipman ithal etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
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Almanya’da Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Soeder de tıbbı ekipman pazarını “Vahşi Batı’ya” benzetti.
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FRANSA EL KOYDU
Diğer yandan dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı. İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere Fransa'nın el koyduğunu bildirildi.
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Malzemelerin salgını en şiddetli yaşayan söz konusu iki ülkeye Fransa üzerinden gönderilmesi planlanıyordu.
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Şirketten yapılan açıklamada, sağlık malzemelerinin ihracatını yasaklayan Fransa’nın kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koyduğu bildirildi.
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KANADA’NIN 60 MİLYON MASKEYE İHTİYACI VAR
Maske başta olmak üzere koruyucu ekipman sıkıntısı yaşayan bir başka ülke de Kanada. Başbakan Justin Trudeau, ülkedeki hastanelerin 60 milyon maske ve koruyucu malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak şuanda 11 milyon maskenin temin edildiğini açıkladı. Trudeau, geri kalan malzemelerin sağlanması için çabaladıklarını belirtti.
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FRANSA'DA SON DURUM
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1873 artışla 70 bin 478'e ulaşırken, bakımevlerinde 22 bin 361 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 839 oldu.
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Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 140 artışla 6 bin 978'e ve iyileşen kişi sayısı da 16 bin 183'e çıktı. Salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 5 bin 889'a, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 189'a yükseldi. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 78'e ulaştı.
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Hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle 18 Mart'tan bu yana başka hastanelere taşınan hastaların sayısı 613'e çıktı. Son 24 saatteki rakamlarda hastanelerde ölüm ve vaka sayısında "düne göre düşüş" yaşandı. Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.