Son dakika haberi: Dünyayı meraklandıran haber: Corona virüsün genetik şifresi tamamen çözüldü

EN ÇOK TESTİN YAPILDIĞI ÜLKELER SIRALANDI Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çinin Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çinin Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Korede, 148 bin kişi İtalyada, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirliklerinde, 116 bin kişi Rusyada, 50 bin kişi İngilterede, 41 bin kişi ABDde, 38 bin kişi Kanadada, 18 bin kişi Tayvan ve Norveçte, 16 bin kişi Japonyada, 14 bin kişi İsveçte, 11 bin kişi Fransada test yaptırdı.