Son dakika haberi: Dünyayı meraklandıran haber: Corona virüsün genetik şifresi tamamen çözüldü
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hükümetlerden vatandaşlara "evde kalın" çağrısı. Corona virüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Ülkelerin yaptırdığı testlerde dikkat çeken rakamlar.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor.
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Son alınan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 325'e yükseldi. Taburcu olanların sayısı ise 84 bin 557'ye çıktı. Öte yandan vaka sayısı 229 bin olarak belirlendi.
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Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins’in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.
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Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.
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FRANSA'DA "MASKE YETERSİZLİĞİ" TEPKİSİ
BFMTV kanalının haberinde salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelere verilen maskelerin yetersiz olduğu belirtildi. Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi.
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Fransa Doktorlar Sendikası Başkanı Bernard Huynh, kanala yaptığı açıklamada, "Maskelerin bittiği çok hastane bulunuyor. Bir milyon maskenin dağıtılacağını söylemek bir çözüm değil. Her doktora günlük bir maske veriyoruz. Normalde 2 veya 3 saatte bir maskenin değişmesi gerekiyor. Açıklamalar ile sahada yapılanların arasında farklılık var." diye konuştu.
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Özel Hastaneler Federasyonu Başkanı Lamine Gharbi da doktor ve hemşireler için günlük 15 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "2 aydır maske talep ediyoruz. Maske, dezenfektan jel ve tıbbi giysilere ihtiyacımız var ancak bunlar elimizde değil." dedi.
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BAKANDAN SERBEST DOLAŞIMI İHLAL EDENLERE "APTAL" BENZETMESİ
Öte yandan, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulamayı ihlal edenleri "aptal" olarak nitelendirdi. Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.
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MASKELERİN TEMİNİNDE LOJİSTİK SORUN
Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, maskelerin temininde lojistik sorunlar yaşandığını kabul etmişti. Savunma Bakanı Florence Parly da hastanelere 5 milyon maske dağıtılacağını belirtmişti.
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Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya, bir milyon maske dahil tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirmişti.
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AFRİKA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün Afrika ülkelerine yönelik, "Uyanın, Afrika en kötüsüne bugünden hazırlansın" uyarısının ardından kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırılıyor.
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Senegal, koronavirüse karşı önlemler kapsamında uluslararası hava yolu seferlerini durdurdu. Turizm ve Hava Ulaşımı Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm Senegal hava sahasının 20 Mart'tan itibaren 17 Nisan’a kadar yurt dışı yolcu taşımacılığına kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, yurt içi, kargo, tıbbi tahliye ve özel izinli uçuşların devam edeceği kaydedildi.
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Diğer yandan Çinli uzmanlar, video konferans yöntemiyle Senegal ve Kamerun dahil çok sayıda Afrika ülkesinden ekipleri koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirdi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ulusal kriz merkezi ve dayanışma fonu oluşturulacağını açıkladı. Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm bakanları en az 1 milyon CFA frangı (10 bin 700 Türk lirası) bağış yapmaya davet etti. Ülkedeki vaka sayısı, 36’ya yükseldi.
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MORİTANYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Moritanya İçişleri Bakanlığı da sağlık görevlileri ile gıda malzemesi taşıyanlar dışında yerel saatle akşam 20.00 ile sabah 06.00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Karar gereği toplu faaliyetler yasaklanırken, tüm kafe ve lokantalar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Moritanya'da şu ana kadar 2 kişide virüs tespit edildi.
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Diğer yandan 2 vakanın görüldüğü Benin de kara sınırlarını kapattı. Benin’e uçakla gelen herkesin zorunlu olarak karantina altına alınması ve diplomatların yurt dışı görevlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
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ABD'DE YAPILAN ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN 3 SAAT DETAYI
Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, virüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.
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Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
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ARAŞTIRMADA ENFEKTE HASTAYI TAKLİT EDEN CİHAZ KULLANILDI
Bilim adamlarının, virüsün ev veya hastane ortamlarındaki yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını, enfekte olmuş bir hastayı öksürme, hapşırma veya nesnelere dokunma şeklinde taklit eden bir cihaz kullanarak tespit ettikleri kaydedildi. Bilim insanları, virüsün havada ve yüzeylerde kalış süresine göre enfekte etme yeteneğini de zamanla keskin bir şekilde kaybettiği bilgisini paylaştı.
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FRANSA’DA KORONAYA KARŞI KIRMIZI BEZ DAYANIŞMASI
Fransa'da korona virüsü salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.
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Fransa'da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa’da insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.
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NATO'DAN KORONA AÇIKLAMASI: "TATBİKATLAR İPTAL"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında korona virüsü nedeniyle, "NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir" dedi.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "sanal" bir basın toplantısı düzenleyerek NATO 2019 raporunu duyurdu. Stoltenberg basın toplantısında, korona virüsü (Covid-19) nedeniyle NATO'nun aldığı tedbirleri de açıkladı. Konuşmasına korona virüsten hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileterek başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Virüs nedeniyle acı yaşayan herkese samimi desteklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerim, bu mücadelede zor şartlar altında her gün çaba sarf eden sağlık çalışanlarına da desteklerimi sunarım" dedi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, son olarak 10 kişide virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 82'ye yükseldiği ifade edildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre virüs tespit edilen 32 kişi ise iyileşti.
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, salı günü Kovid-19'la mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı. Tebbun ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Ukraynada koronavirüs (Covid-19) salgınının, yaygınlaşarak ikinci evreye girdiğini duyurdu.
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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukraynada koronavirüs salgınının artık asıl olarak yurtdışından gelen kişiler yoluyla değil, ülke içinde kişiden kişiye bulaşmaya başladığı; bu nedenle, sınır kapılarındaki sağlık kontrollerinin bu aşamada artık yeterli olmadığı belirtildi. Açıklamada, korona virüsü salgınıyla bu aşamadan sonraki en etkin mücadele yönteminin, ülkede yaşayan kişilerin kendilerini evlerinde izole etmeleri olduğu dile getirildi.
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UKRAYNALI MİLLETVEKİLİNİN EŞİ VE KIZ KARDEŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI
Diğer taraftan, önceki gün koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahovun, kız kardeşinin ve eşinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Milletvekili Şahov, sosyal medya yayınladığı görüntüde, eşinde ve kız kardeşinde yapılan testlerin sonuçlarının da pozitif çıktığını söyledi.
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Milletvekilinin bütün ailesi karantinaya alınırken, son zamanlarda görüştüğü 50 kişinin kimliklerinin de teker teker tespit edildiği ve bu kişilerin de testlerden geçirileceği bildirildi.
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SALGININ MERKEZİ OLAN ŞEHİRDE OLAĞANÜSTÜ HAL
Ukrayna'da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü, Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernovtsi kentinde ise olağanüstü hal uygulaması, devam ediyor. Şehirdeki toplu taşıma araçları, sadece sağlık görevlileri ve güvenlik görevlilerinin nakli için faaliyet gösterirken, Sağlık Bakanlığına ait araçlar, şehir sokaklarında hoparlörle yaptıkları anonslarda halkı mümkün olduğunca evde oturmaya çağırıyor.
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ORDU, ASKERE ALMAYI ERTELEDİ
Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar celbinde askere almayı ertelediğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle askere alımların bir süreliğine ertelendiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar döneminde 16 bin 500 kişiyi askerliğe almayı planlıyordu.
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ÇİFTÇİLERE KOLAYLIK
Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan tarım sektörüne kolaylık sağlanması çerçevesinde, kiraların ertelenmesi kararını aldı. Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin toprak vergilerinin ve arazi kiralarının iki ay boyunca tahsil edilmeyeceği bildirildi.
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Ukrayna Sağlık Bakanlığının bu sabah açıkladığı verilerde, ülke genelinde 16 kişinin korona virüsüne yakalandığının tespit edildiği bildirilmişti. Öte yandan, 154 kişide koronavirüs şüphesinin olduğu açıklandı. Ukraynada bu zamana kadar, korona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
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ALMANYA'DA DOKTORLARDAN "EVDE KALIN" ÇAĞRISI
Almanya’da korona virüsünden 1 kişin hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka "evde kal" çağrısı yaptı.
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Almanya'da hükümet korona virüsünün yayılması için çeşitli önlemler alırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Evde kalın, hayat kurtarın" şeklinde mesaj yayınladı. Doktorlar, bazı insanların durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek vatandaşların sosyal temastan kaçınması gerektiğini belirtti. Verilen mesajda özellikle yaşlı kişilerin evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yapıldı.
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LA CASA DE PAPEL'İN YILDIZI ITZİAR ITUNO, KORONAYA YAKALANDI
Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'de dedektif 'Raquel Murillo' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Itziar Ituno sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ünlü oyunca paylaşımında "Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.
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TRUMP : BU KOŞULLARDA HEPİMİZ BİRLİKTEYİZ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasasını sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.
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Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası’nı sadece Çin Virüsüyle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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RUSYA'DAN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI
Rusyada, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsüdeki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi.
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Rusya'nın haber ajansı TASStaki habere göre, St. Petersburg kentinde bulunan Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, koronavirüsün genetik şifresini çözdüklerini açıkladı.
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Enstitü Müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, koronavirüsün yeni bir virüs olmasından dolayı bu virüsün genetik diziliminin tamamen deşifre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Lioznov Bu bilgi bize ilaç ve aşı bulma konusunda yardımcı olacak dedi.
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VAKA SAYILARI ARTIYOR
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi. Gün içerisinde Kovid-19'a bağlı ilk ölümün gerçekleştiği Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 199'a çıktı.
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Azerbaycan'da 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 33'e yükseldi. Bugüne kadar toplam 44 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de iyileşmişti.
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Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu kurulması kararı aldı ve Cumhurbaşkanı Rezerv Fonundan yaklaşık 12 milyon doların fona tahsis edilmesi talimatı verdi.
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Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dias Ahmetşarip, başkent Nur Sultan'da 7 kişide daha virüsün tespit edildiğini bildirdi. Böylece ülkede vaka sayısı 44 oldu. Ahmetşarip, vakaların 25'inin Nur Sultan'da, diğerlerinin de Almatı'da tedavi altında tutulduğunu dile getirdi.
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Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan da virüsün 7 kişide daha tespit edildiğini, 122 kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.
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Özbekistan'da ise vaka sayısı 23'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre bugün 5 kişinin Kovid-19 testinin de pozitif çıktı.
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Moldova Başbakanı İon Kiku, ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 31 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti. Kiku, kamu kurumlarında çalışanların da mesailerinin kısaltılacağını söyledi. Moldova'da şu an 36 vaka tedavi ediliyor.
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ÜLKELERİN YAPTIĞI KORONAVİRÜS TEST SAYISI AÇIKLANDI
İngiltere merkezli deneysel araştırma ve verileri sunan kurum Our World In Data, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) virüsü için ülkelerin yaptığı test sayılarını açıkladı. 17 Mart itibariyle paylaşılan verilerde, en çok testin Çinin Guangdong bölgesinde yapıldığı görüldü.
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Our World In Data kurumunun resmi internet sitesinde paylaşılan verilerde, testin önemi ve testlerin nasıl yapıldığı açıklandı. Kurum, testlerin önemine vurgu yaparak, pozitif sonuç alınması halinde virüs taşıdığı belirlenen hastanın ihtiyacı olan tıbbi yardımı almasının ve diğer kişilerin de enfekte olmasına engel olabileceğinin altını çizdi.
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EN ÇOK TESTİN YAPILDIĞI ÜLKELER SIRALANDI
Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çinin Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çinin Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Korede, 148 bin kişi İtalyada, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirliklerinde, 116 bin kişi Rusyada, 50 bin kişi İngilterede, 41 bin kişi ABDde, 38 bin kişi Kanadada, 18 bin kişi Tayvan ve Norveçte, 16 bin kişi Japonyada, 14 bin kişi İsveçte, 11 bin kişi Fransada test yaptırdı.
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TÜRKİYE'DE 10 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI
TBMM’de koronavirüsle ilgili oturumda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık" ifadelerini kullandı.
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’BAZI KİŞİLERE BİRDEN FAZLA TEST GEREKİYOR’
Our World In Datadaki açıklamaya göre, bazı kişilerde birden fazla kez koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Sitedeki açıklamada bazı test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı kişilerde yapılan testlerde negatif sonuç alınırken, testin tekrar yapılması durumunda pozitif sonuçlar çıkabildiği belirtildi. Testlerin başarısız olması ya da yanlış sonuç vermesinin nedenleri arasında, test edilen hastanın belirtilerinin henüz ortaya çıkmaması ve virüsün henüz etkilerini göstermemesi olabileceği açıklandı. Öte yandan, test kitlerinde meydan gelen problemlerin de sonuçların yanlış çıkmasına yol açabileceği kaydedildi.
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NİJERYA'DA KOVİD-19'DAN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüsten hayatını kaybettiğini belirtti. Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.
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Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi. Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.