Son dakika haberi: Dünyanın konuştuğu dava... Yetişkin filmi oyuncusuna tecavüzden 250 yıl hapis!

Savcılar, taciz ve tecavüz iddialarının 2004 yılına dayandığını söylüyor. 67 yaşındaki yetişkin filmi yıldızı Jeremy hakkında 2014 ve 2019 yılları arasında dört kadına tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla açılan davalar da devam ediyor.