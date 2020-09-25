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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 21:14 | 

Son dakika haberi: Dünyanın konuştuğu tartışmalı kral aylar sonra ilk kez ortaya çıktı

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme oturmuştu. Kral aylarca ortadan kaybolup ülkesini kimsesiz bıraktıktan sonra aniden ortaya çıktı.

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Dünya bir kez daha Tayland'ın tartışma yaratan çılgın kralı Maha Vajiralongkorn'ı konuşuyor. Haber ajansları Rama X olarak da tanınan kralın fotoğraflarını servis ediyor.

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Ülkesi tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadele eden kral salgının en zorlu günlerinde yanına tartışmalı haremini de alıp kendini Almanya'da lüks bir otele kapatmıştı.

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Kral Maha, Almanya'da sefahat içinde geçirdiği karantina günlerinden aylar sonra bugün ilk kez ülkesinde görüntülendi.

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Maha Vajiralongkorn ve kraliçesi Suthida başkent Bangkok'ta ulusal bayram olarak kutlanan Prens Mahidol Günü'ne katıldılar.

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Prens Mahidol Kral Maha'nın büyük babası ve ülkedeki tıp eğitimine büyük katkılarından dolayı kendisi için düzenlenen ulusal bir anma gününe sahip.

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Kral ve kraliçe bu kutlamaya gidip Prens Mahidol'a saygılarını çelenkler sunarak gösterirken ülkenin dört bir yanında ise binlerce insan protesto gösterileri için sokaktaydı.

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Tayland'da halk uzunca bir süredir Kral Maha'yı ve ülkedeki monarşiyi, her geçen gün zorlaşan ekonomik koşulları ve yolsuzlukları protesto etmek için sokaklarda.

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Mağrur kral ve kraliçe ise her zamanki gibi halkın sıkıntılarını hiç umursamadan törenlerde gövde gösterisi yapmaya devam ettiler.

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Törenle eş zamanlı gerçekleşen protesto gösterilerinde ise dikkat çeken bir detay vardı. Erkek göstericilerden bazılarının protestolara göbeklerini açıkta bırakan dar atletler giyerek geldikleri görüldü.

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Bu ilginç protestonun sebebi ise birkaç sene öncesine dayanıyor.

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O dönem tahta henüz yeni çıkmış olan Kral Maha ikinci adresi olarak da bilinen Almanya'da üzerinde aynı şekilde bir atletle görüntülenmiş, fotoğraflar o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Krallarının kendilerini hiç umursamadan zenginlik içinde yaşamasına çok öfkeli olan Tayland halkı bu görüntüleri unutmamış olacak ki monarşi karşıtı gösterilerde bu fotoğraflara gönderme yaptı.

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Törenlerde basına bol bol poz veren Maha'nın yanında resmi eşi ve ülkenin resmi kraliçesi olan Suthida vardı.

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Kral Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki bir otelde karantinaya almıştı. Daily Mail gazetesi bu rütbeli cariyeleri 'seks askeri' olarak tanımladı.

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Dünyanın tartışmalı lideri Rama X olarak adlandırılan Tayland Kralının 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi.

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Maha Vajiralongkorn geçtiğimiz günlerde 2019 yılında resmi metresi’ ilan ettiği, sonrasında ise sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı Sineenat Wongvajirapakdi'yi affederek, Almanya’daki haremine çağırmıştı.

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Tayland Kralı Maha, 4ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya’yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra Sineenat’ın ’resmi metresi’ olduğunu açıklamıştı.

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Kral Maha metresini 'resmi' ilan etmekle kalmamış aynı zamanda ona orduda General rütbesi de vermişti.

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Bugün düzenlenen törenlerde resmi kraliçe yer alır ve fotoğrafları dünya basınına servis edilirken 'resmi' metresin de törenlere katılıp katılmadığı bilinmiyor.

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Kralın bugünkü tören katılımı ve ülkeye dönüşünün ardında devam eden protesto gösterilerinin de artarak devam etmesi bekleniyor.

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Tayland'da kraliyet üyelerin koruyan bir yasa hala yürürlükte ve uygulanmaya devam ediyor. Kralın eleştiri oklarının hedefi olması ve halk tarafından eleştirilmesi cezaya tabi.

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Ancak Tayland halkı virüs başta olmak üzere birçok ekonomik sorunla boğuşurken yürürlükteki yasa yüzünden ceza almayı artık umursamıyor.

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Tayland'da geçerli olan ceza kanununun 112. maddesine göre krala hakaret etmek, hakkında karalayıcı sözler söylemek 3 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak Tayland halkının krallarına olan saygı ve sevgisi de, cezalardan korkusu da artık kalmamış gibi görünüyor...

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