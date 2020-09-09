Son dakika haberi: Dünyanın gözü ABD'de... Görülmemiş doğa olayı şoke etti!
Koronavirüs salgını, yaklaşan başkanlık seçimleri ve ırkçılık karşıtı protestolarla sarsılan ABD'de bu kez de bu kez de görülmemiş bir doğa olayı yaşanıyor. Ülkenin bir kısmı aşırı sıcaklar yüzünden kavrulurken orta bölgeleri aniden düşen sıcaklıklar yüzünden kara büründü. Dünya birkaç gün içinde gerçekleşen bu inanılmaz olayı şaşkınlıkla izliyor.
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Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada görülmeye başlamışken ABD'de yaşanan inanılmaz doğa olayı gözlerin bir kez daha bu ülkeye çevrilmesine sebep oldu.
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ABD'de dün beklenen olmuş ve polar vortex (kutup girdabı) ile bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşanmıştı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başlamış ve sıcaklık bir günde 33 derece birden düşmüştü.
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Ülkedeki ani sıcaklık düşüşleri sürüyor. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine 30 derece kadar düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü.
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ABD'nin iç batı bölgesinde yer alan Nevada, Utah, Wyoming ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığının bir günde 30 derece düşeceği uyarısı yapıldı.
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Bu hafta içerisinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu bölgeyi Kanada üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına alacağı belirtildi. Soğuk hava dalgası, Salı günü sıcaklıkları aşağı çekerken, , kar yağışının ise bugünden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
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ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), söz konusu eyaletlerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşabileceği, rüzgarın hızının da saatte 50 kilometreyi aşabileceği uyarısı yaptı.
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NWS'in Colorado'daki meteoroloji uzmanlarından Evan Direnzo, "24 saat içerisinde rekor sıcaklıklardan karlı havaya geçiş yaptık" dedi.
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Colorado'nun başkenti Denver'da Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olmuştu. Salı günü sıcaklık, 1,5 dereceye kadar düşerken, Çarşamba günü de sıfırın altına inmesi bekleniyor.
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Diğer bazı eyaletlerde de düşüşler daha kısa sürede görüldü. Idaho eyaletinin Pocatello kentinde 15 dakikada sıcaklık 14 derece düştü. Wyoming eyaletinde de öğlen ile akşam arasındaki sıcaklık farkı 10'u aştı.
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Bölgede bu kadar sert düşüşlerin görülmesinde rüzgarın yön değiştirmesi önemli rol oynuyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde, rüzgar batı ve güney yönlerinden esiyordu.
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Rüzgarın Salı gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden esmeye başlamasıyla yüksek bölgelerde hava yükseldi ve genişleyerek soğumaya başladı.
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Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklarda ani ve sert düşüşler görüldü.
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Bu bölgede çok sık olmasa da bu tarz ani hava değişimleri daha önce de görüldü. Denver'da kayıtların tutulmaya başladığı 150 yıllık dönem içerisinde biri 1974, diğeri 1993'te olmak üzere iki kez, 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir günde yerini karlı havaya bırakmıştı.
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Birkaç gün önce aşırı sıcakların yaşandığı bölgelerdeki orman yangını uyarı tabelaları da kar altında kalmış vaziyette görüntülendi. Bu enteresan doğa olayı birçok kişi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.
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Ülkenin geri kalanı ise hala aşırı sıcak yaz günlerini yaşamaya devam ediyor...