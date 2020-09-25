Son dakika haberi: Dünyada bir ilk! Gerçek koronavirüs enjekte edecekler
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya, vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bilim insanları virüsü durduracak ve salgını bitirecek aşı ve ilaç bulabilmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Almanya ve İngiltere'den gelen son haberler ise koronavirüs mücadelesinde bir ilki gerçekleştirerek dünyaya umut olacak.
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Koronavirüs salgını 9 aydır dünyaya diz çöktürmüş durumda. Dünyanın neredeyse tüm ülkeleri salgının pençesine düşmüşken insanlık virüsü yenecek aşıdan haber almak için dört gözle beklemeye devam ediyor.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bin 147’ye yükseldi.
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Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 934 bin 98’e ulaştı. Bilim insanları daha fazla insanı vürüsten kurtarmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyor.
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ALMANYA'DAN PASİF AŞI ATAĞI
Öte yandan Alman bilim insanları, Kovid-19 hastalığının bulaştığı kişilerden elde edilen antikorlardan en etkili olanları izole ederek pasif aşı çalışmalarına başladı.
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Tedavi ve koruma amaçlı kullanılabilecek aşının hızlı bir koruma sağlayacağı belirtildi.
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İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.
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Aşı çalışmaları sürerken Almanya’da Berlin’deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını açıkladı.
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HIZLI KORUMA SAĞLAYACAK
Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte hızlı bir koruma sağlayacağı bildirildi.
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Aşı, hem koronavirüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek. Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi.
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Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi. Bu yeni çalışma koronavirüs konusunda tüm dünyaya yeni bir umut oldu.
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Deutsche Welle'de yer alan habere göre, kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar koronavirüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi. Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti.
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Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.
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Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.
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İNGİLTERE'DEN DÜNYADA BİR İLK
İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.
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Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra'da yapılabileceğini yazdı.
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'KONTROLLÜ İNSAN ENFEKSİYONU'
İngiltere hükümeti, "kontrollü insan enfeksiyonu" yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıkladı.
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BBC'ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı.
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Bir hükümet sözcüsü, "İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Covid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
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Sözcü, tartışmaların pandemiyi daha erken bitirebilmek, virüsü tedavi etmek, sınırlama ve önleme yollarını araştırma çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.
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Koronavirüse karşı aşı çalışmaları dünya çapında hızla devam ediyor.
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GENÇ VE SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLER VAR
Koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının denemeleri için şaşırtıcı bir şekilde gönüllü olmaya hazır pek çok genç, sağlıklı insan var.
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İnsan enfeksiyonu çalışmaları ise bir aşının işe yarayıp yaramadığını hemen öğrenmenin bir yolu olabilir.
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Ve gelecek vadeden koronavirüs aşılarının seçimini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
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Gönüllülerin sağlık durumu Londra'daki bir klinik araştırma tesisinde 24 saat izlenecek.
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Araştırmanın devlet tarafından finanse edilmesine yönelik olarak henüz imzalanmış bir anlaşma yok. Yetkililer bu çalışmalara Ocak ayında başlayabilmeyi umuyorlar.
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İşi geciktiren şey ise etik kaygılar.
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Grip, kolera ve tifo için test etmek için insan enfeksiyonu çalışmaları yapıldı. Her durumda gönüllülerin hastalanmasını önlemek için de etkili bir tedavi uygulandı.
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Koronavirüs ile ilave bir risk seviyesi olacak. Ancak bu, gönüllülerin almaya istekli olduklarını söyledikleri bir risk.