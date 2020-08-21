Son dakika haberi: Dünya basını 'müjde'yi böyle duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfini canlı yayında duyurdu. Dünya basını bu önemli gelişmeyi işte böyle duyurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği 'müjdeyi' açıkladı ve Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
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Erdoğan'ın tarihin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendirdiği bu haber dünyada da büyük yankı buldu.
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Reuters, AP, AFP başta olmak üzere tüm haber ajansları Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini son dakika gelişmesi olarak paylaştı.
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İşte dünyanın Türkiye'nin müjdesine verdiği tepkiler...
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Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı.
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Amerika'da yayın yapan The Washington Post haberi 'Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı' şeklinde duyurdu.
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Rusya merkezli Sputnik ajansı da haberi 'acil' koduyla duyurdu.
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Rusya merkezli Sputnik`te Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın bölgede başka doğalgaz kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olduğu açıklamasına dikkat çekildi.
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Yunan medyası Skai News, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açıklamasını son dakika vererek, keşfin resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan`ın Doğu Akdeniz`de faaliyetleri sürdürme mesajlarına da dikkat çekildi.
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Birleşik Arap emirlikleri merkezli İngilizce yayın yapan The Nation da "Türkiye, Karadeniz`de önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.
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People's Daily New China açıklamanın ardından twit atarak 'Türkiye'nin önemli doğal gaz keşfini Erdoğan açıkladı' ifadesini kullandı.
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İsrail yayını Jerusalem Post haberi 'Erdoğan bölgede daha fazla doğal gaz olduğunu da ekledi' ifadesiyle paylaştı.
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Avrupa ağırlıklı yayın yapan Euronews`teki haberde, bulunan gazın 2023`te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi.
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Güney Kıbrıs`ta yayın yapan World From Cyprus`ta, bulunan miktarın yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve Türkiye için yeni bir dönem açıldığının söylendiği bilgileri verildi.
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Yunanistan merkezli Kathimerini`de Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın "Karadeniz`de 320 milyar metreküplük doğal gaz sahasını keşfettik" açıklamasına yer verilerek bölgede başka rezervlerin bulunabilme ihtimalinin yüksek olduğu ifadeleri kullanıldı.
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Lübnan merkezli Daily Star`da Türk sondaj gemisi Fatih, son bir aydır Batı Karadeniz`de Tuna-1 sektöründe arama çalışmaları yürüttüğü hatırlatılarak, finansal piyasadaki dalgalanmaları hafifletebileceği söylendi.
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Çin merkezli haber ajansı Şinhua okuyucularına Türkiye`nin bulduğu gaz rezervini okuyucularına son dakika duyurdu.
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AFP haber ajansı ise, son dakika olarak duyurduğu haberde, "Erdoğan, Karadeniz'de 'Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfini' duyurdu" ifadelerini kullandı.
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Alman haber sitesi Deutsche Welle ise habere 'Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı büyük doğal gaz keşfi' şeklinde yer verirken bu önemli olayın Yunanistan'la yaşanan enerji krizi sırasında yaşanmasına dikkat çekti.
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ABC News haberi Erdoğan'nın açıklamasıyla birlikte verirken Karadeniz'de bulunan doğal gazın Türkiye'nin enerji konusundaki dışa bağımlılığını bitireceği detayını paylaştı.
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Bir diğer Amerikan gazetesi San Diego Union-Tribune, son dakika olarak duyurduğu habere, "Türkiye, Karadeniz kıyılarında büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu" başlığını attı.
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Angela Merkel'in Enerji Danışmanlığı ise "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.
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Azeri haber sitesi News.az Erdoğan'ın duyurduğu müjdeyi sitesinde paylaşırken bunun devamının geleceği, rezervlerin daha fazla olduğun bilgisi detayına da yer verdi.
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ABD'de yayın yapan usnews.com sitesi ise haberi Karadeniz'de bulunan doğal gaz Türkiye'nin enerji konusundaki bağımlılığını bitirecek alt başlığıyla duyurdu.