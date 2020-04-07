Son dakika haberi: Dünya şokta... Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

"Ciddi vakalarda virüs ciğerlere saldırıyor ve zatürreye yol açıyor. Bu hem doktorların hem de hastaların hiç beklemediği bir hızla ilerleyebiliyor.



Başbakana bakan doktorların buna karşı bir önlem almayı düşünmüş olmaması imkansız. Belki de bu nedenle yoğun bakıma bir önlem olarak kaldırıldı."