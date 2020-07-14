Son dakika haberi: Dünya şokta, ilk kez ortaya çıktı! Koronavirüsle ilgili dehşete düşüren 3 ay gerçeği
Son dakika haberler... Koronavirüste dehşete düşüren "3 ay" gerçeği. İngiltere'de yapılan bir çalışma koronavirüsü yenmenin en önemli parçası olan bağışıklık geliştirmekle ilgili kötü bir sonuca vardı.
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Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bilim insanları da bir yandan virüsü etkisiz kılacak bir aşı ve tedavi edecek bir ilaç bulabilmek için uğraşıyorlar.
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde aşı çalışmaları devam ederken aday aşıların insanlar üzerinde denenmesi aşamasına geçiliyor.
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Ancak uzmanlar aşı konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini, tam etkili bir aşının hemen hazır olamayacağı konusunda da uyarıyorlar.
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İngiltere'de yapılan bir çalışma ise koronavirüsü yenmenin en önemli parçası olan bağışıklık geliştirmekle ilgili kötü bir sonuca vardı.
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King's College'de yapılan araştırma, koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin birkaç ay içinde bağışıklığını yitirebileceğine ve gripte olduğu gibi her yıl yeniden hastalanabileceğine işaret ediyor.
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Türünün ilk örneği olduğu belirtilen araştırma kapsamında Londra Guy's and St Thomas Hastanesi'ndeki 90'dan hasta ve sağlık çalışanının bağışıklık sistemi tepkileri incelendi.
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Virüse karşı savaşan antikorların seviyesinin ilk belirtiler göründüğü andan itibaren yükselerek üç hafta içinde zirveye çıktığı ve sonra hızla azalmaya başladığı görüldü.
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Kan testlerine göre, hastaların yüzde 60'ı virüsle savaşlarının doruk noktasında güçlü bir antikor tepkisi geliştirdi.
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Üç ay sonra bu hastaların sadece 17'sinde bağışıklık seviyesinin korunduğu ortaya çıktı. Aynı dönem içinde bağışıklık seviyesi 23'te bire düştü. Bazı vakalarda ise hiç antikor bulunamadı.
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King's College Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya öncülük eden Dr. Katie Doores'in yaptığı açıklama oldukça endişe verici.
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Doores "İnsanlar, virüse karşı makul seviyede antikor geliştiriyor ancak bu seviye, zirvenizin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kısa sürede düşmeye başlıyor. Bu zirve noktası, antikorların ne kadar vücudunuzda kalmaya devam edeceğini belirliyor" dedi.
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Bu çalışmanın hastalığa karşı aşı geliştirilmesi ve zaman içinde sürü bağışıklığının kazanılması sürecinde olabileceklere ilişkin ipuçları verdiği belirtiliyor.
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Uzmanlar hastalığı atlatan kişilerin antikor geliştireceğini varsayarak toplumda sürü bağışıklığı sağlanabileceğini umuyorlardı.
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Uzmanlara göre bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı mücadele için farklı yolları var.
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Fakat çalışma, antikorların ana savunma mekanizması olduğu durumlarda insanların dönem dönem gelebilecek dalgalarda yeniden hasta olabileceğine ve aşının uzun süre koruma sağlayamayabileceğine işaret ediyor.
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Dr. Doores, "Eğer enfeksiyonunuzda antikor seviyeniz iki-üç ay içinde zayıflamaya başlıyorsa aşı da muhtemelen aynı şeyi yapacak. İnsanların takviye alması gerekecek ve bir doz yeterli olmayabilecek" dedi.
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Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıyla ilgili araştırmanın ilk sonuçları da aşının, makak maymunlarında hastalığa yakalanmış insanlarınkine kıyasla daha az antikor ürettiği ortaya çıktı.
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Buna göre aşı hayvanları ağır enfeksiyonlara karşı koruyor. Ancak hayvanlar tekrar hastalığa yakalanabiliyor ve başkalarına hastalık geçirebiliyor.
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Imperial College'dan Prof. Robin Shattock, klinik deneylerin yolunda gitmesi halinde geliştirdikleri aşının gelecek yılın ilk yarısında hazır hale gelebileceğini, ancak geliştirilme aşamasındaki herhangi bir aşının sonuç vereceğinin garantisi olmadığını ve enfeksiyonu önlemek için ne tür bir bağışıklık tepkisine ihtiyaç duyulduğunun bilinmediğini söyledi.
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Araştırma sonucu koronavirüsle ilgili korkutucu gerçekleri ortaya çıkarırken dünya genelindeki vaka sayısı da her geçen gün artarak 13 milyonu aştı.
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Dünya genelinde son 24 saatte 230 binden fazla yeni vaka görüldü. bu rakam bugüne kadar görülmüş en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
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Koronavirüste bir önceki rekor artış 228 bin 102 kişiyle 10 Temmuz gününde kaydedilmişti.