Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Dünyada üçüncü faza geçen sadece beş aşı adayı var Henüz klinik araştırma aşamasında olan bu aşıların bir kısmı DNA bazlı, bir kısmı da öldürülmüş ya da zayıflatılmış virüs kullanıyor. Çalışmalarda sağlıklı gönüllülere aşının uygulandığı ve etkilerinin gözlemlendiği üç faz var.