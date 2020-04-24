Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla yayımladı! Silmek zorunda kaldı
Dünya Sağlık Örgütü'nün yanlışlıkla yayımlayıp sildiği rapor ile ortaya çıkan detaylar tartışma yaratmış vaziyette.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.
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Raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtildi.
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İlacın üreticisi Amerikan Gilead Sciences şirketi ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savundu.
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"Klinik ve virolojik faydası görülmedi"
Denemeyle ilgili rapor, WHO'nun kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı.
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Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı.
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Testler sırasında 159 hastaya remdesivir, 79 hastaya da plasebo verildi.
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Bir ay sonra ilacın verildiği hastaların yüzde 13,9'u hayatını kaybetti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 12,8'inin öldüğü belirtildi.
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Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.
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Belgelerde 18 hastada yan etkiler nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığı belirtiliyor.
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Gilead ise Afrika'da Ebola salgınında da denenen ve başarısız olan ilaçla ilgili denemenin sonuçlarının yanlış yansıtıldığını, remdesivir'in hafif belirtiler gösteren hastalarda faydalı olabileceğini savundu.
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Gilead Sözcüsü, düşük katılım nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığını, bu nedenle sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi.
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Sözcü, devam eden diğer denemelerin ilaçla ilgili daha net bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.
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Çin'deki denemenin başarısız olduğunun açığa çıkmasından sonra Gilead hisseleri, ABD hisse senedi piyasalarındaki üç ana endekste de değer kaybetti.
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Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başladı
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.
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Aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.
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800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.
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"Bilimsel süreci desteklemek istedim"
Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, "Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim." dedi.
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Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirtti.
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Gilbert, "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz." diye konuştu.
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Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.
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Virüsün genetiğiyle oynandı
3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.
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Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.
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Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.
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Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 726 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 726 bin 752'ye yükseldi.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 191 bin 81 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 749 bin 849 kişi ise iyileşti.
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ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 869 bin 172 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 49 bin 963 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:
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İspanya 213 bin 24, İtalya 189 bin 973, Fransa 158 bin 183, Almanya 153 bin 129, İngiltere 138 bin 78, Türkiye 101 bin 790, İran 87 bin 26, Çin 82 bin 804, Rusya 62 bin 773, Brezilya 50 bin 36, Belçika 42 bin 797, Kanada 42 bin 110, Hollanda 35 bin 729, İsviçre 28 bin 496, Hindistan 23 bin 502,
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Portekiz 22 bin 353, Peru 20 bin 914, İrlanda 17 bin 607, İsveç 16 bin 755, Avusturya 15 bin 2, İsrail 14 bin 803, Suudi Arabistan 13 bin 930, Japonya 13 bin 80, Şili 11 bin 812, Meksika 11 bin 633, Ekvador 11 bin 183, Singapur 11 bin 178, Pakistan 11 bin 155, Güney Kore 10 bin 708, Polonya 10 bin 511 ve Romanya 10 bin 96."