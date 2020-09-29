Son dakika haberi: Dünya genelinde Covid-19 ölümleri bir milyonu aştı... Koronavirüste korkulan eşik aşıldı!
Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Dünya salgında ikinci dalga paniğini yaşarken vaka sayısı 1 milyonu aştı. Uzmanlar sayının artmaya devam edeceği konusunda ciddi uyarılar yapmaya devam ediyor.
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Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüs salgını 2019'un Aralık ayından itibaren tüm dünyaya yayıldı ve dünyanın üzerine kabus gibi çöktü.
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Ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları her gün korkulacak şekilde artarken dünya genelindeki koronavirüs ölümlerinde kritik eşik aşıldı!
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KRİTİK EŞİK AŞILDI
Dünya genelinde, Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu geçerken, dünyanın birçok bölgesindeki vaka sayılarında görülen artış devam ediyor.
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Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre, ABD, Brezilya ve Hindistan'daki ölümler, bu sayının yaklaşık yarısını oluşturuyor.
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Uzmanlar, gerçek ölü sayısının ise büyük ihtimalle çok daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ölü sayısını "akıl almaz" ve "kahreden bir dönüm noktası" diye tanımladı.
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Genel Sekreter yayımladı video mesajda "Yine de her bir yaşamı önemini kaybetmemeli. Onlar anneydi, babaydı, eşti, kızkardeşti, erkek kardeşti, dostlardı, iş arkadaşlarıydı. Acımız bu hastalığın acımasızlığıyla katlanıyor" dedi.
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Guterres, ufukta salgının sonunun görünmediğini söylerken insan hayatına verilen değerin önemini ve her bir canı kurtarmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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10 AYDA 1 MİLYON ÖLÜM
1 milyon ölüme, koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığına yönelik haberlerden yaklaşık 10 ay sonra gelindi.
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Salgın, 188 ülkeye yayılırken, dünya genelinde 32 milyon teyitili vaka görüldü. Virüse karşı karantina ve diğer önlemler, birçok ekonominin durgunluğa sürüklenmesine neden oldu.
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Bu arada, hastalığa karşı etkin bir aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşının yaygın bir şekilde kullanılabilmesinden önce ölü sayısının iki milyona çıkabileceği uyarısında bulundu.
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ABD ÖLÜM SAYISINDA BİRİNCİ
Ölü sayılarında, 205 bin ölümle ABD başı çekerken, Brezilya'da 141.700, Hindistan'da ise 95.500 kişi hayatını kaybetti.
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ABD'de yedi milyondan fazla vaka kayıtlara geçti. Bu, dünyadaki vaka sayısının beşte birinden fazla. Temmuz'daki ikinci dalganın ardından, Ağustos'ta vaka sayıları düştü, ancak şimdi yine yükselişe geçti.
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Koronavirüs Hindistan'da da hızla yayılıyor. Eylül ayında günlük 90 bin dolayında vaka kayıtlara geçti.
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Teyitli vakalar altı milyona çıktı ve Hindistan ABD'den sonra en çok vaka görülen ülke oldu. Ancak, ülkenin nüfusu dikkate alındığında, ölü sayısı görece daha düşük.
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LATİN AMERİKA
Latin Amerika'daki en yüksek ölü sayısı Brezilya'da ve ülke 4,7 milyon vakayla vaka sayısında da dünya üçüncüsü.
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Bölgede, Arjantin'de de vakalar hızla artıyor ve bugüne dek 700 binden fazla vaka tespit edildi.
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Ancak uzmanlar, ülkelerin vaka ve ölümleri kaydetmesindeki farklılıklar ve bazı bölgelerde test sayısının az olması nedeniyle, vaka ve ölüm sayısının bildirilenden daha yüksek olduğuna inanıldığını vurguluyod.
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AŞI ÇALIŞMALARI
Dünya genelinde, 240 potansiyel aşı ilk geliştirme aşamasında. 40 aşı adayı klinik deney ve binlerce kişi üzerinde denenen 9 aşı adayı da son safhaya geldi.
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Aşı geliştirmek normalde yıllar alan bir süreç, ancak küresel acil durum nedeniyle, bilim insanları hızla çalışıyor.
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İleri aşamadaki aşı adaylarından biri Oxford Üniversitesi'nde geliştiriliyor.
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Aşının bağışıklık sistemini harekete geçirdiği görüldü ve AstraZeneca'yla sadece İngiltere'ye 100 milyon doz üretilmesi için anlaşma yapıldı.
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Çin'de de bir aşı adayının antikor ürettiği görüldü ve Çin Ordusu'na verildi. Ancak aşının üretim hızıyla ilgili çeşitli kaygılar dile getirildi.
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Bu arada Rusya'da da uzmanlar, Sputnik-V adlı aşı adayının ilk testlerinde, bağışıklık sisteminin tepki verdiğinin görüldüğünü söyledi.
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Bu aybaşında yayımlanan raporda, denemelere katılan herkeste virüsle savaşan antikor üretildiği ve ciddi bir yan etki görülmediği belirtildi.
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Rusya, Ağustos ayında aşı kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Ancak yine, üretim hızı konusunda kaygılar dile getirildi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların gelecek ay aşıya erişebileceklerini söylerken, Hastalık Kontrol ve Önleem Merkezi, aşının büyük ihtimalle 2021 ortasından önce yaygın bir şekilde kullanılamayacağını bildirdi.
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DSÖ de, yaygın aşılama faaliyetlerinin 2021 ortasından önce görülmeyeceğini bekliyor.
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DSÖ geçtiğimiz günlerde yaygın aşılama başlayana kadar dünya genelindeki ölümlerin iki katına çıkarak iki milyona ulaşabileceğini açıklamıştı.