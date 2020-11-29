Son dakika haberi: Dünya diken üstünde! İran'ın Nükleer Babası Fahrizade'ye gerçekleştirilen suikastın ayrıntıları basına sızdı..
Son dakika haberine göre; İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın perde arkasıyla ilgili önemli detaylar basına sızdı.
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Son dakika haberi.. Batı medyasındaki "İran'ın nükleer bomba programının babası" olarak anılan Muhsin Fahrizade, İran'ın başkenti Tahran'ın 95 kilometre doğusundaki Abserd kentinde öldürülmüştü.
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Tahran Yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi tırmandıran saldırının arkasında İsrail olduğunu vurgularken, suikastta üst düzey eğitimli 12 tetikçi kullanıldı.
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İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, Tahran Yönetimi'nden yetkililerin sızdırdığı bilgiye dayanarak Fahrizade suikastının detaylarını yazdı.
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Ahvaze, suikastın Abserd'in girişinde ağaçlı bir bulvardaki döner kavşakta gerçekleştirilmek üzere planlandığını aktardı. Buna göre; suikast timi Muhsin Fahrizade'yi izliyordu ve cuma günü Tahran'dan Abserd kentine gideceğini biliyorlardı.
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10 bin kişinin yaşadığı dağlık bir inziva bölgesi olan yerde, zengin Tahranlıların ikinci evi bulunuyor ve 59 yaşındaki Fahrizade'nin de burada bir villası vardı.
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İyi eğitimli olarak tanımlanan ve yurtdışından güvenlik ve istihbarat desteği alan 12 suikastçı, Abserd kentine konuşlandırıldı. 62 kişiden oluşan ekipten kalan 50 kişi ise lojistik destek sağladı.
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İranlı gazeteci Muhammed Ahvaze, söz konusu 50 kişinin İran'da mı yoksa yurtdışında mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.
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Pusu noktasında içinde dört kişi olan bir SUV, dört motosikletli ve iki keskin nişancı, Fahrizade'nin gelmesini bekliyordu. Yolda bir de bubi tuzaklı pikap araç bulunuyordu.
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Muhsin Fahrizade'nin konvoyunun gelmesinden yarım saat kadar önce bölgede elektrikler kesildi. Konvoydaki ilk araç döner kavşaktan geçerken suikastı timi pozisyonunu almıştı.
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İran devlet televizyonunun aktardığına göre; üçüncü araç geçerken, bubi tuzaklı pikap infilak ettirildi. Patlama sonucu elektrik direkleri ve vericileri hasar gördü. Patlamanın etkisiyle enkaz parçaları 300 metre uzağa fırladı.
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Muhsin Fahrizade'nin içinde bulunduğu araç, iki keskin nişancının da içlerinde bulunduğu 12 suikastçı tarafından vuruldu.
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İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı Sepah Cybery adlı sosyal medya kanalına göre; suikast timi araca ateş açtı. Bunu yoğun bir silahlı çatışma izledi.
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Muhammed Ahvaze'nin İranlı yetkililerden aldığı bilgiye göre; suikast timinin lideri, Fahrizade'yi araçtan çıkarıp vurdu ve öldüğünden emin olduktan sonra ortadan kayboldular. Suikast timinin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.
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Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerin, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini teyit ettiğini yazdı.
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Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi.
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İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde dün ve Kum kentindeki Masume Türbesi'nde bugün düzenlenen törene Fahrizade'nin ailesi, bazı din adamları ile siyasi yetkililer katıldı.
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Fahrizade için Kum kentinde cenaze namazı da kılınırken, Meşhed ve Kum'daki törenlerin önceden zaman belirtilmeksizin, halk ve gazetecilerin katılmasına izin verilmeden yapıldığı kaydedildi.
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İranlı bilim adamı Fahrizade'nin cenazesi, yarın başkent Tahran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.