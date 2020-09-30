Son dakika haberi: Dünya bu tartışmayı izledi: ABD'de başkan adayları Trump ile Biden karşı karşıya geldi, hakaretler havada uçuştu!

"Trump'ın Kovid-19'a karşı planı yok" Trump ve Biden, ikinci konu başlığı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda kozlarını paylaştı.Biden, ABD'de şu ana kadar 200 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 7 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını vurgulayarak, "Bu rakamlar Başkan Trump'a sunulduğunda, 'neyse o' diyor. Evet bu sen olduğun için ne oluyorsa o. Çünkü Trump'ın bir planı yok. Ortaya hiçbir şey koymadı. Trump, şubat ayında krizin ne kadar ciddi olduğunu biliyordu. Bunun ölümcül bir hastalık olduğunu biliyordu. Peki ne yaptı? İnsanları uyarmadı." ifadelerini kullandı.