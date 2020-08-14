Son dakika haberi: Dünya bu soruya cevap arıyor... 7 milyar insan nasıl aşılanacak?

"Bir benzetme yapmak gerekirse evde pasta yapmak gibi bir şey. Mükemmel pastayı hazırlamak için saatler harcayabilirsiniz. Ama şimdi yaptığınız o pastadan 70 milyon tane yapmanız gerekiyor. Hepsinin de mükemmel olması gerekiyor, bu yüzden oldukça zorlu."