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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Dünya bu sorunun cevabını bekliyor! Koronavirüs aşısıyla ilgili kafa karıştıran açıklamalar...
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 21:00 | 

Son dakika haberi: Dünya bu sorunun cevabını bekliyor! Koronavirüs aşısıyla ilgili kafa karıştıran açıklamalar...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye ve çok sayıda can almaya devam ederken dünyanın birçok ülkesinde de Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Tüm insanlık koronavirüs aşısından gelecek sevindirici haberi dört gözle beklerken konuyla ilgili en yetkili ağızlardan kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla 27 milyona yaklaşıyor. Herkesin en çok merak ettiği soru ise virüsü yenecek bir aşının ne zaman kullanılmaya başlanacağı.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 475 bini aştı.

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Virüs nedeniyle 873 bin 285 kişi ise hayatını kaybetti. Virüs saptanan 18 milyon 665 bin 737 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada halen tedavisi süren 6 milyon 936 bin 546 aktif vaka bulunuyor.

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Hepimiz Covid-19'u yenecek ve dünyayı koronavirüs salgınından kurtaracak aşıdan gelecek iyi haberleri beklemeye devam ediyoruz. Ancak hem yetkili kurumlardan hem de aşı çalışmalarını sürdüren ülkelerden kafa karıştıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

5DSÖ TARİH VERDİ
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DSÖ TARİH VERDİ

Bu konuda son olarak dünyada en yetkin kurum olarak kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir açıklama yaptı.

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DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" açıklaması yaptı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

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DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı.

8DSÖ: BEKLEMEK ZORUNDAYIZ
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DSÖ: BEKLEMEK ZORUNDAYIZ

Harris, Covid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

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Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu.

11ABD, RUSYA VE ÇİN AŞI YARIŞINDA ACELECİ DAVRANIYOR
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ABD, RUSYA VE ÇİN AŞI YARIŞINDA ACELECİ DAVRANIYOR

DSÖ bu moral bozan açıklamayı yapadursun ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler aşı konusuyla ilgili tam tersi yönde iddialı açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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Rusya, geçtiğimiz ayın başında Covid-19 aşısını geliştirdiğini ve üretimine 2 ay içinde başlayacağını açıklamıştı. Rus aşısının adı Sputnik V olarak açıklanmıştı.

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Çin'in de Rusya gibi aşı üretimine geçme hazırlığında olduğu biliniyor. Ancak Rusya ve Çin aşılarıyla ilgili dünyayı kaygılandıran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya ve Çin'deki koronavirüs aşılarında adenovirüs tip 5 (Ad5) kullanıldığını belirterek, "'İnsanların çoğunda, bu virüs geçirildiği için bu virüse karşı bağışıklık var dolayısıyla sizin bununla yaptığınız aşı, etkili olmayacaktır' deniyor. Mantıken bu düşünce doğru" dedi.

15RUSYA VE ÇİNİN AŞISI NE KADAR GÜVENLİ
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RUSYA VE ÇİN'İN AŞISI NE KADAR GÜVENLİ?

Prof. Dr. Ceyhan, Rusya ve Çin'in koronavirüs aşılarına ilişkin şüpheleri değerlendirdi. Ceyhan, "İddia şu; özellikle Çinliler ve Rusların aşısı, adenovirüs tip 5 (Ad5) dediğimiz insanlarda oldukça sık görülen bir tipinin kullanıldığı aşı. 'İnsanların çoğunda, bu virüs geçirildiği için bu virüse karşı bağışıklık var dolayısıyla sizin bununla yaptığınız aşı etkili olmayacaktır' deniyor. Bunun için sonuçları dikkatli değerlendirmek lazım. Gerçekten mantıken bu düşünce doğru." dedi.

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Ceyhan "İngilizler ve Amerikalılar da adenovirüs kullanıyor; ama onlar 'Ad26' dediğimiz daha az görülen bir virüs kullandıkları için onlarda bu antikor olma olasılığı daha düşük. Nitekim bu aynı yöntemle geliştirilmiş HIV yani AIDS aşısında, tam tersine aşılananlarda daha çok AIDS gözlendi ve bu da ona bağlandı. Yani ‘İnsanların çoğunda o adenovirüse karşı antikor olduğu için sizin verdiğiniz aşı etkili olmadı, tam tersine baskıladı bağışıklığı, o yüzden daha çok hastalık oldu’ diye. Bu tabi bir iddia. Çin aşısı 3’üncü fazda, Rus aşısının daha 2’nci fazda çalışmaları devam ediyor. Onların sonuçlarına daha dikkatli bakılacak" diye konuştu.

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DSÖ, aşı için gelecek yılın ortalarını beklememiz gerektiğini açıklarken ABD'den gelen farklı bir açıklama yine kafaları karıştırdı.

18ABDDE DE AŞI İÇİN TARİH VERDİ
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ABD'DE DE AŞI İÇİN TARİH VERDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmeyle, koronavirüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını açıkladı.

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CDC, tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

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Reuters haber ajansına konuşan bir CDC sözcüsü, "Başlangıç olarak, eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

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ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü MSNBC kanalına açıklamasında Covid-19 aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı temel alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

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Dünya genelinde uzmanlar, aşı gelişiminde 'hızın, güvenlikten taviz vermeyeceğini' defalarca dile getirmiş hızlı sonuçların, klinik deneylerin paralel ve ardı ardına yürütülmesi sonucu elde edildiğini kaydetmişti.

23ABD - DSÖ SAVAŞI SÜRÜYOR
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ABD - DSÖ SAVAŞI SÜRÜYOR

ABD ve DSÖ arasındaki koronavirüs çekişmesi de bir yandan sürüyor. ABD başkanı Trump koronavirüs salgınından sorumlu tuttuğu Çin'i kayırdığını düşündüğü DSÖ'ye rest çekmişti.

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Trump yönetimi DSÖ'den ayrılacağını ve artık Covid-19 salgınıyla ilgili olarak tek başına hareket edeceğini açıkladı. ABD'nin örgütten ayrılma süreci ancak önümüzdeki yıl gerçekleşecek.

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Ancak, ABD'de Trump yönetimi, potansiyel Covid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (Covax) katılmayacağını bildirdi.

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ABD'nin aşı çalışmalarını yalnız başına yürüteceğini vurgulayan Deere, "Birleşik Devletler, virüsü yenebilmek için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok uluslu organizasyonlarla kısıtlanmayacak." ifadelerini kullandı.

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DSÖ, dünya ülkelerine çok uluslu aşı programı COVAX'a katılmaları için çağrı yapmış, virüsü ancak böyle bir birlikle güvenli bir şekilde alt etmenin mümkün olabileceğini söylemişti.

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Dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını, bütün ülkelerin potansiyel bir aşıdan yararlanabilmesini ve yüksek risk grubundaki nüfus kesimlerinin aşıdan öncelikli olarak yararlanabilmesini amaçlayan Covax programı kapsamında 170'dan fazla ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Aralarında Almanya ve Japonya gibi ABD müttefiki ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülke ve kuruluş programa destek veriyor.

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Uzmanlar, ABD'nin aşı çalışmalarında yalnız hareket etme kararının, hem ABD hem de dünya nüfusunun, pandemiden çıkışın umudu olarak görülen potansiyel bir aşıya erişiminde sıkıntıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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