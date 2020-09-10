Son dakika haberi: Dünya bu sorunun cevabını bekliyor... Durdurulan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama!
Dünya koronavirüs salgınının pençesinde mücadele etmeye devam ederken Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gelen bir haber herkesi korkuttu. Hazırlık aşamasında bulunan aşılar arasında en güvenilir olarak gösterilen Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca’nın klinik denemeleri ortaya çıkan yan etkiler nedeniyle durduruldu. Dünya dört gözle koronavirüs aşısını beklerken durdurulan çalışmalarla ilgili flaş açıklama az önce geldi!
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Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 28 milyonu aşmış durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 900 bini aştı ve her an artmaya devam ediyor.
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Dünda çapında Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları da son hızla devam ediyor. Ancak dün gelen bir haber yükselen umutları yine suya düşürdü.
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Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca’nın klinik denemeleri ortaya çıkan yan etkiler nedeniyle durduruldu. Bu haber üzerine aşıyı üreten AstraZeneca'nın CEO'sundan flaş açıklamalar geldi.
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AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, yaptığı açıklamada geliştirdikleri potansiyel aşının insanları Covid-19'dan koruyup korumayacağının yıl sonuna kadar belli olacağını söyledi.
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Soriot, sözlerine bu tür büyük ölçekli aşı çalışmalarında denemelerin yaşanan terslikler yüzünden durdurulmasının normal olduğunu, ancak şu an için tüm gözlerin bu çalışmada olması yüzünden değişik bir durum oluştuğunu söyledi.
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Soriot'ya göre şirket denemelerde rahatsızlanan denekte görülen sorunun teşhisini henüz bilmediklerini, hastalığın transvers miyelit olup olmadığının araştırıldığını ve sonucun ancak çalışmalar yeniden başlayınca belli olacağını ifade etti.
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COE'ya göre aşı denemelerinin tekrar ne zaman başlayabileceği ancak bağımsız güvenlik komitesine bağlı.
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Soriot, potansiyel aşılarını 50-60 bin kişi üzerinde deneyeceklerini, bu sayının normal koşullarda yeterli olduğunu aktardı.
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Soriot'ya göre pandemi yaşanan dönemlerde aşı denemelerinde güvenilik sorunları yaşanması normal ve sık görülen bir durum.
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Şirket CEO'su AstraZeneca'nın hala aşıyı yıl sonuna yetiştirecek şekilde çalışmaya devam ettiğini, başka yapılan programın uygulanmasının sürdüğünü açıkladı.
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AstraZeneca, potansiyel Covid-19 aşısının 3 milyar doz üretilebilecek şekilde kapasite artırımı da yaptı.
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Soriot, ülkelere aşı sağlarken bir yandan da aşının eşit ve adil dağıtılması için çalışacaklarının altını çizdi.
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Soriot, ülkelerin aşı dağıtımını engelleme ihtimaline karşı da farklı coğrafyalar için farklı dağıtım ağları kurma hazırlıklarının olduğu garantisini verdi.
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AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen aşı, dünyadaki koronavirüs aşı yarışında başı çeken adaylar arasında.
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Dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir gecikme, hayal kırıklığına neden olabiliyor.
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Konuyla ilgili haber ilk olarak, ilaç sektörüyle ilgili haberler yapan Stat News web sitesi tarafından duyuruldu. Haberde, aşıya olumsuz tepki veren deneğin birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.
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BBC'nin Sağlık Editörü Fergus Walsh, bu sürecin "günler" alabileceğini aktardı. Walsh, bu durumun ilk kez yaşanmadığının altını çiziyor:
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"Aşının test edildiği deneklerden biri hastaneye başvurursa ve hastalığının belirgin bir nedeni tespit edilemezse, denemeler askıya alınıyor."
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Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vakaları ortaya çıkabilir ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir" dedi.
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Walsh, Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmalarının ikinci kez askıya alındığını da ekliyor.
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ABD'deki koronavirüs aşı çalışmalarının başındaki Dr. Moncef Slaoui, bir bilirkişi heyetinin geniş kapsamlı bir inceleme yaptığını, bunun ters reaksiyonlarda olağan bir işlem olduğunu belirtiyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 180 aşı adayının test aşamasında olduğunu ancak henüz hiçbirinin klinik testleri tamamlamadığını belirtiyor.
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Aşıların güvenli şekilde test edilmesinin uzun sürmesi nedeniyle, DSÖ bu yılın sonuna kadar bir aşı adayının kriterlerin tamamını karşılayarak onaylanmasını beklemiyor.
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AstraZeneca ve Oxfort Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen aşı, 1. ve 2. Faz testleri tamamladığı için önde gelen aşı adayları arasında.
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Kısa bir süre önce testlerin üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.
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Üçüncü faz denemeler, bazı aşı çalışmalarında birkaç yıl sürebiliyor.
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkesindeki bir aşı adayının onaylanması beklentisinde olsa da, aşı yarışında siyasi amaçların güvenliğin önüne geçmesi endişe yaratıyor.
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Bilim insanları, Rusya'nın geliştirerek onay verdiği aşı adayıyla ilgili de şüphelerini ortaya koyuyor. Bazı uzmanlar Rusya'nın kestirme yollara başvurması ve süreci hızlıca yürüterek insanları riske atmasından endişe ediyor.
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Dünya Sağlık Örgütü de Rusya'dan "güvenli ve etkili bir aşı" üretmek için yerleşik kurallara uymasını talep etti.