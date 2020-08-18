Son dakika haberi: Dünya bu kadınları konuşuyor... 'Ahlaksız' paylaşımlara hapis cezası geldi!

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, savcılık Mawada'ya "ahlaka aykırılık" suçlaması yöneltiyor ve bu iddiaya kanıt olarak da dosyasında 17 fotoğraf yer alıyor. Mawada ise bu görüntülerin geçen yıl çalınan telefonundan sızdırıldığını söylüyor.