Son dakika haberi: Dünya bu haberle çalkalanıyor... Trump'ın avukatının uygunsuz görüntüleri şoke etti!
ABD, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kilitlenmiş durumda. Anketlerde Trump ve Biden arasındaki fark Biden lehine açılırken sosyal medyada yayınlanan görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bir otel odasındaki uygunsuz görüntüleri büyük tartışma yarattı.
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Dünya 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken sosyal medyada yayılıp gündeme bomba gibi düşen bu görüntü büyük tartışma yarattı.
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Trump'ın kişisel avukatı aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı olan Rudy Giuliani, bir otel odasında çekilen uygunsuz görüntüleri yüzünden tüm dünyanın diline düşmüş durumda.
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Filmlerindeki politik eleştirileriyle gündeme gelen ve ünlü Borat filminde canlandırdığı karakterle tanınan Sacha Baron Cohen'in 2006 yılı yapımı Borat filminin devamı olarak çektiği Borat 2 filminde yer alan Rudy Giuliani görüntüleri
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"Borat Subsequent Moviefilm"de Rudy Giuliani, Borat'ın kız kardeşini canlandıran bir oyuncuya röportaj veriyor.
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Otel odasında gerçekleşen röportajda Giuliani, kendisine Trump yönetiminin koronavirüs salgınına verdiği tepki ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt veriyor.
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Giuliani'nin gerçek kimliğinden haberdar olmadığı genç oyuncu, daha sonra 76 yaşındaki avukatı içki içmeye davet ediyor.
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Giuliani ise yakasındaki mikrofonu çıkarıldıktan sonra yatağa uzanıyor ve ellerini pantolonunun içine soktuğu görülüyor.
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Ancak aradan bir dakika bile geçmeden, Sacha Baron Cohen'ın canlandırdığı Borat karakteri odaya dalıyor.
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Borat odaya girer girmez "O 15 yaşında, senin için çok yaşlı" diye bağırıyor.
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Borat'ın kızını canlandıran Bulgaristan doğumlu Maria Bakalova'nın gerçekte 24 yaşında olduğu öğrenildi.
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Yarın Amazon Prime'da gösterime girecek olan filmdeki bu görüntüler sosyal medyada bir anda yayılında dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Olayın ardından Giuliani, Twitter hesabından açıklama yaparak görüntüler üzerinde oynandığını, kayıt cihazlarını çıkarmak için elini pantolonuna soktuğunu ve ardından da gömleğini tekrar pantolonunun içine sokmaya çalıştığını yazdı.
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Görüntülere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Giuliani, "Röportaj öncesinde, sırasında veya sonrasında hiçbir zaman uygunsuz harekette bulunmadım. Sacha Baron Cohen aksini ima ediyorsa, yalancıdır." dedi.
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Giuliani, 2006 yapımı "Borat"ın devam filmindeki bir oyuncunun kendisini muhabir olarak tanıttığını, bunun üzerine ciddi bir röportaj yapılacağını sandığını dile getirdi. Giuliani olayın ardından polisi aradığını da ekledi.
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Giuliani'nin uygunsuz görüntülerinin yer aldığı filmde Borat karakterini canlandıran Sacha Baron Cohen de Trump kılığına girmiş şekilde görülüyor.
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Trump'ın en yakın dostlarından ve destekçilerinden biri olan Giuliani'nin bu görüntülerinin yarattığı tartışmanın seçimlere nasıl bir etki yapacağı ABD'de çoktan konuşulmaya başladı bile.
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Donald Trump'ın ise bu konuda yapacağı yorum merakla bekleniyor.