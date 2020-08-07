Son dakika haberi: Dünya bu haberi bekliyordu... Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme!

Covid-19 ile mücadele için var gücüyle çalıştığının altını çizen Trump, "Bunu oy almak için yapmıyorum. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum. İnsanların hayatını kurtarmak için yapıyorum." dedi. Aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Trump, yıl sonundan önce aşının elinde olmasını beklediklerini ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını vurguladı.