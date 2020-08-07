Son dakika haberi: Dünya bu haberi bekliyordu... Koronavirüs aşısında umutlandıran gelişme!
Tüm dünya koronavirüs salgınının pençesinde boğuşurken herkes Covid-19'dan kurtulmamızı sağlayacak aşı çalışmalarının bitmesini bekliyor. Son gelişmelere göre önce ABD'den sonra da Almanya'dan aşı konusunda umut veren haberler geldi. Aylardır devam eden aşı çalışmaları sona yaklaşırken aşının kullanılabileceği tarih de netleşiyor. İşte koronavirüs aşısıyla ilgili dünyadan son haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tüm dünya nefesini tutmuş Covid-19'u yenebilecek bir aşının ortaya çıkmasını bekliyor.
2
Abone Ol
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 19 milyon 200 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 717 bini geçmiş durumda.
3
Abone Ol
AŞI MÜJDESİNİ TRUMP VERDİ
Dünyanın heyecanla beklediği aşı haberi ise dün ABD başkanı Trump'tan geldi!
4
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo yayınında Covid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
5
Abone Ol
İnsanların hayatının kurtarılması için aceleci davrandıklarını vurgulayan Trump, "Benden başka bir başkan olsa, iki yıl boyunca aşıdan söz edemezdiniz. Bunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.
6
Abone Ol
Covid-19 ile mücadele için var gücüyle çalıştığının altını çizen Trump, "Bunu oy almak için yapmıyorum. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum. İnsanların hayatını kurtarmak için yapıyorum." dedi. Aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Trump, yıl sonundan önce aşının elinde olmasını beklediklerini ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını vurguladı.
7
Abone Ol
Muhabirin, "3 Kasım seçimlerinden önce aşının hazır olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Bazı durumlarda bence evet. Seçimlerden önce aşının hazır olması mümkün. Büyük şirketlerimiz var. Bu şirketler, dünyanın en iyisi." yanıtını verdi.
8
Abone Ol
ALMANYA'DAN SEVİNDİREN AŞI HABERİ GELDİ
Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsü'nün Başkanı Klaus Cichutek, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bir aşının nispeten hızlı bir şekilde geliştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.
9
Abone Ol
Cichutek, ZDF televizyonuna Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
10
Abone Ol
Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Covid-19’a karşı insanlarda spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber." diye konuştu.
11
Abone Ol
Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden Cichutek, Almanya’da da halihazırda 26 klinik çalışmanın inceleme safhasında devam ettiğini, bunların 6’sında, aşının insanlarda güvenli olup olmadığı ve tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.
12
Abone Ol
Cichutek, Rusya ve Hindistan’dan ağustos ayında aşıya başlayacakları ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini kaydetti.
13
Abone Ol
ABD'Lİ ŞİRKET İNSANLAR ÜZERİNDE DENİYOR
ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
14
Abone Ol
Clinical Trials Arena isimli internet sitesinde yer alan habere göre şirket, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da start verdi.
15
Abone Ol
18-55 yaş ile 65 ve üzeri yaşlardaki 1000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan deneme, aşı adayının güvenli olup olmadığı, muhtemel yan etkileri ve bağışıklık oluşturmadaki başarısını sınamayı amaçlıyor.
16
Abone Ol
Aşı adayının, klinik öncesi değerlendirme safhasında primatlar üzerinde yapılan testlerde, deney hayvanlarında Covid-19'u etkisiz kılan antikorları üretmede ve solunum yolu enfeksiyonunu engellemede başarılı olduğu kaydedildi.
17
Abone Ol
Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen testlerde, tek doz aşı uygulanan ve ardından virüse maruz bırakılan 6 primattan hiçbirinin ciğerlerinde enfeksiyon ortaya çıkmadığı, yalnızca 1 primatta burun ve geniz bölgedesinde sınırlı enfeksiyona rastlandığı belirtildi.
18
Abone Ol
Şirket, ABD ve Belçika'daki klinik denemenin ardından Hollanda, İspanya ve Almanya'da ikinci aşama denemeler yürütmeyi, Japonya'da ise yeni bir birinci aşama denemeye başlamayı planlıyor.
19
Abone Ol
Johnson&Johnson, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşı üretmek üzere imalat hazırlıkları yapıyor.
20
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 26 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
21
Abone Ol
Olağan koşullarda bir aşının geliştirilebilmesi 10-15 yıl kadar süren uzun bir çalışma gerektirirken, Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarında bu kadar hızlı mesafe katedilmesinde, dünya çapında etkisini gösteren pandeminin yarattığı aciliyetin yanı sıra DNA teknolojisindeki ilerlemelerin etkisi oldu.
22
Abone Ol
Çin'in 11 Ocak'ta yeni tip koronavirüsün DNA dizilimini açıklamasının ardından dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar, genetik kopyasını ürettikleri virüs üzerinde laboratuvarlarda çalışmaya başladı. Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelere hızla geçilebilmesinin yolunu açtı.
23
Abone Ol
İnsanlar üzerinde test edilen aşı adaylarından 3'ünün, geçen hafta içinde binlerce deneğin katılacağı üçüncü ve son aşama klinik denemelerine başladığı bildirildi.
24
Abone Ol
İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1" adlı aşı adayı için Brezilya'da yürütülen 2. ve 3. aşama klinik denemelerinde ise son aşamaya geçildiği bildirildi.
25
Abone Ol
Aşı adayı, insanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunu içeriyor. Aşı adayı, Covid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.
26
Abone Ol
TÜRK BİLİM İNSANININ GELİŞTİRDİĞİ AŞI DA SON AŞAMASINDA
Son olarak Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı aşı adayının da üçüncü aşama denemelere başladığı kaydedildi.
27
Abone Ol
RNA temelli aşı, Covid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorları harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.
28
Abone Ol
ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayının dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.
29
Abone Ol
ÇİN'DE SON DURUM
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.
30
Abone Ol
CanSino, Sinopharm, Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.
31
Abone Ol
CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov", SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği iki aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.