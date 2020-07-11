SON DAKİKA HABERİ: Dünya Ayasofya'yı konuşuyor!

Son dakika haberi.. Türkiye'nin Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
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ABD'den Rusya'ya, Yunanistan'dan Filistin'e kadar her yerde yankı bulan ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı.
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Müslümanlar için İstanbul'un fethiyle birlikte çok büyük sembolik önemi olan Ayasofya, ilk olarak Ortodoks Hristiyanlar için bir manastır olarak inşa edildiği için bu inanca sahip kişiler için de kutsal olarak kabul ediliyor.
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Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Frankfurter Allgemeine, İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı.
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Gazetenin başlığında "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi. Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak." denildi.
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Yunanistan ve Rusya karara en sert tepkiyi gösterenler arasında yer alıyor.
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu kararın sadece iki ülke ilişkilerini değil, Türkiye'nin AB sürecini de etkileyeceğini söyledi.
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Yunan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını olabilecek en sert şekilde kınamaktadır. Bu karar, bu anıtı Dünya Mirası olarak kabul eden herkesi rencide eden bir tercih olmuştur. Elbette ki, bu karar, sadece Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerini değil, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de etkileyecektir" dedi.
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Bu açıklamadan birkaç saat önce de Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, bunu "açık bir provokasyon" olarak nitelendirmişti.
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Rus Ortodoks Kilisesi de kararı "esefle karşıladıklarını" açıkladı. TASS ajansının aktardığına göre kilise, bu kararın mevcut ayrışmaları derinleştirebileceği uyarısında bulundu ve milyonlarca Hristiyan'ın konuyla ilgili görüşlerinin duymazdan gelindiğini söyledi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.
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Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından hayal kırıklığı duyuyoruz. Türk hükümetinin Ayasofya'yı tüm ziyaretçilerin girişine açık tutma kararlılığının sürdüğünü anlıyor ve bu mekana herkesin hiçbir sıkıntıya uğramadan erişimini sağlama planlarını duymayı merakla bekliyoruz" dedi.
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Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer kurum da AB oldu.
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu kararın "esef verici" olduğunu söyledi.
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Borrell, "Danıştay'ın modern Türkiye'nin en önemli kararlarından birini tersine çevirme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anıtı Diyanet'in yönetimine bırakma kararı esef vericidir" dedi.
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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, kararın Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu.
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın statüsünün bir sonraki toplantıda gözden geçirileceğini açıkladı.
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Ayasofya 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.
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İngiliz Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararının halkı çok memnun ettiğini yazdı. New York Times da kararın uluslararası "sansasyon" yaratabileceğini belirtti.
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Filistin'deki Hamas Hareketi, yazılı açıklama yaparak "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" dedi.
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Londra merkezli Arapça ve İngilizce yayın yapan Asharq Al-Awsat da, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli reformlarından biri olduğu belirtti.
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Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda Osmanlı'nın Bizans'ı yendiği savaşlara büyük önem atfederek, İstanbul'un fethinin büyük törenlerle kutlandığı aktarıldı.
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Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Kararı “tarihi” bir adım şeklinde nitelendiren gazeteci ve aktivistlerin açtığı "Ayasofya" etiketi Arap ülkelerinde en çok etkileşim alan etiketler arasına girdi.
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Suriyeli Gazeteci Siba Medvar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünya İspanya'da katedrale dönüştürülen Kurtuba Mescidi’nin ibadete açılma ihtimalini tartışabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan’ı bu tarihi kararından dolayı tebrik ediyorum."
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Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, "Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed'in cami olarak ibadete açtığı Ayasofya'nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya'nın minarelerinden 80 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum." diyerek sevincini dile getirdi.
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Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid ise yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye çevirme hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır." ifadelerini kullandı.
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İlk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağı kutsal mekanın namaz kılınacak bölümlerinde zeminine ışık sistemi konulacak. Ayasofya’nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya’yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde.