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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 19:58 | 

Düğün kısıtlaması olan illerle ilgili son dakika gelişmeler: Düğünler ne zaman başlayacak, hangi illerde yasaklandı?

Düğün yasakları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs pandemisinde geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, artan vaka sayısıyla beraber düğün kısıtlamaları getirildi. Düğün kısıtlamalarına yönelik alınan karar doğrultusunda nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikler yasaklanarak, düğünlerin nikah merasimi şeklinde olması bildirildi. Düğün hazırlığında olan vatandaşlar, düğün kısıtlamalarında son durumu merak ediyor. Gözler şimdi kısıtlamalarla ilgili değerlendirmelerde. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İşte, düğün kısıtlaması olan iller ve düğün yasakları ile ilgili son gelişmeler.

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Düğün kısıtlamaları Bilim Kurulu tavsiye kararı ile beraber İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 81 ilde hayata geçirildi. Geçtiğimiz günlerde son dakika açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinliklerinin tamamen yasaklandığını bildirdi. İlk olarak 14 ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile getirilen düğün kısıtlamaları tüm yurtta uygulanmaya başlandı. Ancak düğünlerin ne zaman normale döneceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, düğün kısıtlamalarıyla ilgili ayrıntılar.

2DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı düğün kısıtlamaları devam ediyor. Düğünlerin ne zaman normale döneceği henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN GENELGESİ YAYINLAMIŞTI
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN GENELGESİ YAYINLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge göndermişti.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

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Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararların alınması istendi. Bu kapsamda, 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek."

Genelge ile içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesinin sağlanacağı belirtildi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

6İSTANBULDA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI
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İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikh, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır" denildi.

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