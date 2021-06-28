Son dakika haberi: Düğünler nasıl yapılacak? Sünnet, nişan ve kınalar serbest m? 1 Temmuz'da yeni dönem!
Düğün yasaklarının ardından düğün ve nikah törenleri için yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce düğün, nişan, kına ve sünnet törenlerinde kısıtlamaların uygulanacak ve oyun oynamaya izin verilmeyeceği bildirilmişti. Evlilik hazırlığı yapan milyonlarca çiftin beklediği haberi veren İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrasında düğün ve nikahlarda yiyecek/içecek ikramı yapılabileceğini ve oyun oynamanın serbest olacağını bildirdi. Köy düğünleri ve sokak düğünleri kararlarının da yer aldığı genelgede sünnet, kına v.b gibi etkinliklerin de başlayacağı duyuruldu. Peki, düğünler nasıl yapılacak? İşte, detaylar.
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Düğün yasakları kaldırıldı mı sorusu İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19'la mücadelede kademeli normalleşmenin 3'üncü etabına ilişkin yayınladığı genelgede netleşti. Bakanlığın, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayınladığı genelgeye göre, düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Sünnet ve kına gibi etkinlikler de başlayacak.
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DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Milyonları ilgilendiren düğün yasakları ile ilgili detaylar belli oldu. Tam kapanma sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabında düğün yasakları kaldırılıyor. Konuyla ilgili yayınlanan genelgede şu maddelere yer verildi;
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Nikah ve düğün merasimlerinde, yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan 'düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır' hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir. Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
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KÖY VE SOKAK DÜĞÜNLERİ SERBEST Mİ?
Köy düğünlerine 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği il/ilçe hıfzıssıhha kurullarında kararlaştırılacaktır.
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SÜNNET, KINA, NİŞANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.