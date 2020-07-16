Son dakika haberi... DSÖ'den ailelere kritik uyarı: Koronavirüsten çok daha ciddi
DSÖ'den gelen son dakika uyarısı korku yarattı. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili oldukça kritik bir açıklama yaptı.
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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor.
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Ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken doktorlar da koronavirüs hastalarını iyileştirmek için mücadele ediyor.
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Salgının birinci dalgası henüz atlatılamamışken gelen ikinci dalga haberleri de endişe yaratıyor.
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Dünya büyük bir merakla Covid-19'u yenmeyi sağlayacak aşıyı beklerken DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi.
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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili oldukça kritik bir açıklama yaptı.
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Dünyadaki toplam vaka sayısı 13 milyonun üzerine çıkmışken herkesin kulağı DSÖ'nün yapacağı umut verici açıklamalardaydı.
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Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların koronavirüs salgınında çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı.
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Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı.
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Ghebreyesus, “Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona viüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor” dedi.
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Yapılan araştırmaların sonucunu paylaşan DSÖ yetkilileri, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.
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UNICEF yöneticisi Henrietta Fore ise Covid-19'un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirtti.
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Henrietta Fore hastalıklara karşı rutin aşı programlarının yeniden düzenli uygulanmaya başlamasının önemini vurguladı.
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Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.
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Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti.
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DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.
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Bunun ise 2020 yılı ve sonrası için yeni salgınlara yol açabilecek bir tehlike olduğu belirtiliyor.
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Aşı uygulamasının sekteye uğramasının birçok sebebi bulunuyor.
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Yetkililerin açıklamasına göre insanlar çeşitli sebeplerle aşı uygulamalarını yaptırmıyor. Bunun en büyük sebebi koronavirüs yüzünden evden çıkamamak.
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Hastanelerin Covid-19 hastalarıyla ilgilenmesi ve doktorlara koronavirüs tedavisi yüzünden ulaşılamaması da sebeplerden bir diğeri .
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İnsanların koronavirüs salgını yüzünden ulaşım, işsizlik, maddi sıkıntılar gibi sorunlar yaşaması da yine bu problemin sebeplerinden.
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Aşıların, halk sağlığı açısından tarihteki en büyük ilerleme olduğunu hatırlatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle çocukların ve gençlerin durumundan kaygılı.
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Ghebreyesus, sağlam aşılama uygulamalarıyla elde ettiğimiz ilerlemeyi koronavirüs salgınında kaybedersek çocuk ve gençler için büyük riskler doğacak uyarısını yapıyor.
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Aşı uygulamalarındaki aksamalar özellikle Latin Amerika ve Karayipler'i vuruyor.
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Koronavirğs salgınından da çok kötü etkilenen bu bölgelerde aşılamadaki oranlar 2010'a göre %14 oranında düşmüş.
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Uzmanlar tüm ülkelerin bu ciddi uyarıyı dikkate alarak aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler almasını istiyor.
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Yenidoğanların ve çocukluk çağındakilerin kızamık, dizanteri, tetanos gibi hastalıklara karşı aşılanması tüm dünya toplumları için büyük önem arz ediyor.
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Rutin ve kontrollü aşılama bu tür bulaşıcı hastalıkların görülmesini ve dünyaya yayılmasını önleyen en büyük faktör.
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Yıllar içinde aşı uygulamalarında çok büyük aşama kaydeden Pakistan ve Etiyopya gibi ülkelerde bu düzelmenin geriye gitmeye başladığı ve bu durumun endişe verici olduğu kaydediliyor.
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DSÖ ve UNICEF koornavirüs salgının nedeniyle sekteye uğrayan aşı programları konusunda sıkıntı yaşayan ülkelere destek vermeye devam edeceğini de açıkladı.