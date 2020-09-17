Son dakika haberi: DSÖ yetkilisi uyardı: Koronavirüs salgınının daha başındayız!

Redfield'in Kongre'ye yaptığı açıklama hatırlatılınca Trump, "Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redfield'ın] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız" yanıtını verdi.