Son dakika haberi: DSÖ yetkilisi uyardı: Koronavirüs salgınının daha başındayız!
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya ve çok sayıda can almaya devam ediyor. Salgın konusunda dünyanın en yetkin kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü de üst üste uyarılar yaparak salgının kontrol altına alınması için tüm ülkelere çağrılar yapmaya devam ediyor.
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Koronavirüs salgınının bilançosu dünya çapında ağırlaşmaya devam ediyor. Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayılarıyla salgın tam anlamıyla dünyaya diz çöktürmüş durumda.
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Dünya genelinde vaka sayısı bugün itibarıyla 30 milyonu aşmış durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının ise çok kısa sürede 1 milyonu geçmesi bekleniyor.
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Dünyanın en merakla beklediği haber ise Covid-19'u yenecek aşıyla ilgili. Birçok ülkede aşı çalışmaları ve gönüllüler üzerinde denemeler devam etse de henüz etkinliği kanıtlanmış bir aşı yok.
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Dünya Sağlık Örgütü salgın konusundaki en yetkili kurum olarak sık sık koronavirüsün dünyadaki seyriyle ilgili bilgileri paylaşıp dünyaya uyarılarda bulunuyor.
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Bunun son örneği ise Örgütü'ün Covid-19 özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro'dan geldi.
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'BÖYLESİ FİLMLERDE BİLE GÖRÜLMEZ'
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, dünyanın daha koronavirüs salgınının başında olduğu uyarısında bulundu.
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İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Nabarro, "Bu korkunç durum salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü. Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz" dedi.
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"Hepimiz mevcut durumu korkunç, utanç verici buluyoruz" diyen Dr. Nabarro, "Bir sağlık meselesi öylesine kontrolden çıktı ki, şimdi dünyayı sarsıyor" ifadelerini kullandı.
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'BU KORKUNÇ DURUM ÖNLENEBİLİRDİ'
Koronavirüs salgınının dünyayı yalnızca resesyona sürüklemeyeceği uyarısını yapan Dr. Nabarro, "Muhtemelen yoksulların sayısını ikiye katlayacak, yetersiz beslenen insanların sayısını ikiye katlayacak, yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak, birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak devasa bir ekonomik daralmaya sürüklüyor" yorumunu yaptı.
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Dr. Nabarro, "Hiçbirimiz böyle bir şeyi tasavvur edemezdik. Durum bilim kurgu filmlerinkinden daha korkunç ve daha başlangıcındayız" dedi ve ekledi:
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"Dünyaya vereceği zararları daha yeni görmeye başlıyoruz. Avrupa'da her şeyin geri dönüşüne tanık olduğumuz bu aşamada, durum daha da kötüleşiyor."
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HÜKÜMETLERİ ELEŞTİRDİ
Hükümetlerin salgına ilişkin hazırlıklarını da eleştiren Dr. Nabarro, "Pandemi hazırlıklarına daha fazla yatırım yapılsaydı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak'ta yaptığı acil durum uyarılarına daha fazla tepki verseydi bu durum önlenebilirdi" dedi.
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Dünyada Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 945 bini aştı. Karantina önlemleri nedeniyle tüm dünyada ekonomik zorluklar baş gösterirken, hükümetler destek paketleri açıklayarak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışıyor.
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Öte yandan koronavirüse karşı aşı çalışmaları hız kazanmasına rağmen henüz bir aşı adayı testlerin tümünü tamamlayıp yaygın dolaşıma sokulmuş değil.
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Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump yine koronavirüs aşısı ve maske kullanımı konusunda ülkenin üst düzey sağlık yetkilisi tarafından verilen bilgilerle çelişkili açıklamalarda bulundu.
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Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.
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Trump, "Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 100 milyon dozu 2020 sonuna kadar dağıtabileceğiz. Çok sayıda aşıyı bu tarihten de önce dağıtacağız" dedi.
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Basın toplantısında konuşan Trump'ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield'ın açıklamaları ile çelişti. Redfield, "Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak" demişti.
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Redfield'in Kongre'ye yaptığı açıklama hatırlatılınca Trump, "Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redfield'ın] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız" yanıtını verdi.
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MASKE DAHA GARANTİLİ AÇIKLAMASI
CDC Başkanı, maske kullanımının koronavirüse karşı aşıdan daha etkili koruma sağlayabileceğini, halk arasında aşının yaygın kullanımının sonuçlarının 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde görülebileceğini kaydetmişti.
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Redfield, "Maske kullanımının Covid'e karşı koruyuculuğunun aşıya kıyasla daha garantili olduğunu söyleyebilirim, çünkü aşının bağışıklık sağlayıcılığı yüzde 70 düzeyinde. Bağışıklık tepkisi oluşmadığı durumda aşı beni korumaz, ama maske korur" demiş ve Amerikan halkının henüz salgını kontrol altına alacak düzeyde maske kullanmadığını belirtmişti.
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Trump ise bu açıklamalara "Bunları söylerken hata yaptığını sanıyorum. Doğru bilgi değil" diye karşılık verdi.
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TRUMP, MASKE DEĞİL AŞI DİYOR
Maske kullanımı ile ilgili olarak da Redfield'ın soruyu yanlış anlamış olabileceğini söyleyen Trump, "Aşının maskeden çok daha faydalı olacağını umuyorum" dedi.
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Daha sonra yazılı bir açıklama yapan Redfield ise Trump'ın kendisiyle ilgili "hata yaptı" yorumuna atıf yapmadan şunları kaydetti: "Covid-19 aşısı Amerikalıların gündelik normal hayata dönmesini sağlayacak. Virüse karşı elimizdeki en iyi savunma ise maske takmak, elleri yıkamak, sosyal mesafe ve kalabalığa girme konusunda dikkatli olmak gibi önemli risk azaltıcı çabalardır."
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CDC'den bir sözcü ise Trump'ın aşı konusundaki yorumlarını destekleyen bir açıklamada bulundu. Dr. Redfield'ın Kongre'de sorulan bir soruyu yanıtlarken tüm Amerikalıların Covid aşısını tamamlayacağı süreye ilişkin açıklama yaptığı ve bunun 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde olacağını belirttiği ifade edildi.