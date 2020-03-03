Son dakika haberi: DSÖ dünyayı uyarmıştı... Korkulan oldu! Adım adım yayılıyor...
Corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... İtalya, Güney Kore ve İran'da ölü sayısı giderek artıyor. Son rakamlar ağır tabloyu gözler önüne serdi. Çok sayıda ülkede daha koronavirüs tespit edildi.
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DSÖ "endişe duyuyoruz" diyerek dünyayı uyarmıştı... Korkulan oldu ve adım adım yayılıyor...
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SON RAKAMLAR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48'e yükseldi. Virüse yakalananları sayısı ise 89 bini geçti.
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DİKKAT ÇEKEN GRAFİK
Koronavirüste taburcu olan hastaların sayısı 45,393'e çıktı. Son 1 haftada 20 binden fazla kişinin iyileşmesi ise tedavilerden daha iyi bir sonuç alındığının göstergesi oldu.
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GÜNEY'DE SAYI ARTIYOR
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta İran'dan gelen 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını ifade etti. Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 21'e çıktığını belirtti.
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- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da karantina altındaki hastalarla önceden temas etmiş 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu. Refik Hariri Devlet Hastanesinde bulunan hastaların durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Bekaa Valisi Kamil Ebu Cevde, Kovid-19'a karşı önleyici ve koruyucu önlemler kapsamında kentteki halk pazarlarını kapatma talimatı verdi. Beyrut Valisi Ziyad Şebib de cumartesi günü aynı sebeple halk pazarlarının kapatıldığını açıklamıştı.
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- İsrail
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce İtalya'dan dönen 2 kişide koronavirüs görüldüğü belirtildi. Yeni vakalarla birlikte İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.
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- Katar
Katar'da ise vaka sayısı 3'ten 7'ye çıktı. Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan 27 Şubat'ta tahliye edilen ve karantinaya alınan 2 Katar vatandaşı ile onlara ev işlerinde yardım eden 2 yabancı işçide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
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BAŞKA ÜLKELERE DAHA SIÇRADI
SENEGAL
Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.
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TUNUS
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu
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Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi. Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
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SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihtiyati önlemler kapsamında İran'dan gelen bir kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kişinin Bahreyn üzerinden ülkeye geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın söz konusu kişiden numune alması için özel bir sağlık ekibi gönderdiği ve tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, hastanın şu anda hastanede tecrit altında tutulduğu aktarıldı.
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtilmişti.
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ÜRDÜN
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, 16 gün önce İtalya'dan ülkeye dönen 2 Ürdün vatandaşının koronavirüse benzer semptomlar hissetmeye başlamaları üzerine sağlık merkezine başvurduklarını söyledi.
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Gerekli testlerin ardından vatandaşlardan birinde virüs tespit edildiğini ve karantina altına alındığını kaydeden Cabir, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu, ancak inceleme altında tutulduğunu aktardı.
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Bakan Cabir ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi için uzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.
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TRUMP'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
ABD'de 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesine ilişkin Trump, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bu konu hakkında yakından çalışıyoruz. Bu konu büyüdü ama ülkemiz ve uzmanlarımız iyi iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.
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Trump, virüs hakkında diğer ülkelerle de yakından çalışıldığının altını çizerek, "Bugün öğleden sonra ilaç firmalarıyla bir toplantım olacak. En büyük firmalarla, büyük bir toplantı yapacağız. Bir aşı, belki de bir tedavi hakkında konuşacağız. Bu mümkün, bekleyip göreceğiz. İliç firmalarından, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik." diye konuştu.
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"Böyle bir virüs atmosferi altında, seçim mitingleri düzenlemek güvenli mi?" şeklindeki soruya Trump, "Biz bu mitingleri çok uzun zaman önce ayarladık. Bunu Demokratlara da sorabilirsiniz. Hepsi miting düzenliyor, kampanya çalışmaları yapıyor. Bence gayet güvenli." yanıtını verdi.
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AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor.
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Avrupa'da en çok etkilenen İtalya başta olmak üzere diğer ülkelerde görülen koronavirüs vaka sayıları ve hastalıkla ilgili gelişmeleri derledi. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti. Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
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Kovid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.
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İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.
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Hollanda'da virüsten etkilenenlerin sayısı 18'e ulaşırken, Gorinchem kentindeki Beatrix Hastanesi, yatan bir hastada virüs tespit edilmesinin ardından dün itibarıyla kapatıldı. Rotterdam kentindeki Maasstad Hastanesi de önlem amaçlı yoğun bakıma yeni hasta almayı durdurdu.
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Hırvatistan'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8'e çıktı. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Bu arada, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası'nın da seyircisiz yapılacağı bildirildi.
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İTALYA'DA KORKUTAN SAYI
Ülkede ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Kovid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
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Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835'e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15'i Lombardiya, 3'ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52'ye çıktı. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149'a ulaştığını kaydetti.
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Kovid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklarda maske ile dolaşanların sayısının arttığı, buna karşılık İspanyol Merdiveni, Trevi Çeşmesi, Corso Caddesi gibi önemli meydan ve caddelerin eskisi kadar kalabalık olmadığı gözlendi.
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KOVİD-19 AB ÜLKELERİNİN TURİZMİNİ DE VURDU
Fransız BFMTV kanalına konuşan iç pazardan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, "Koronavirüsten dolayı küresel ekonomide önemli boyutta yavaşlama var. Koronavirüsten dolayı AB ülkelerinin turizm sektöründeki kaybı aylık 1 milyar avro." dedi.
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Çinlilerin artık seyahat etmediklerini vurgulayan Breton, 2018'de 149,7 milyon Çinlinin seyahat ettiğini ve 2017 rakamlarına göre Çinlililerin turizm sektöründeki toplam harcamalarının 260 milyar dolar olduğunu kaydetti.
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İTALYA'DA YAŞLILARA UYARI
İtalya'da yetkililer, özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere 2 ila 3 hafta boyunca dışarıya çıkmama çağrısında bulundu.
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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun 60 yaş ve üzerinde olması da dikkati çekti. Diğer yandan ülkenin daha çok kuzey bölgelerinde görülen Kovid-19'un, başkent Roma'ya da sıçradığı ve bir polis memuru ile ailesinde yapılan testlerin pozitif çıktığı basına yansıdı.
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Koronavirüsi, Kuzey İtalya'da halk sağlığı sistemini öylesine etkiledi ki, yetkililer olağanüstü önlemler almak zorunda kalıyor. Bu önlemlerin en dikkat çekenleri, tıp öğrencilerinin mezuniyetlerinin hızlandırılması ve emekli doktorların tekrar göreve çağrılmaları oldu. Milan'ın Sacco Hastanesi'nde görevli Dr. Massimo Galli, Lombardiya bölgesindeki birçok hastanenin koronavirüsü engelleyebilmek için yeterli ölçekte olmadığını belirtti.
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ADIM ADIM YAKLAŞIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce yaptığı açıklamada virüsün Afrika'ya yayılmasından endişe duyduğunu açıklamıştı. Son gelen bilgilerde coronavirüs adım adım Afrika'ya yayılıyor. İlk önce Cezayir, Mısır ve Nijerya'da ortaya çıkan vakalar bir başka Afrika ülkeleri olan Senegal ve Tunus'a da sıçradı.
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Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'daki 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurmuştu.
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Nijerya Sağlık Bakanı ise koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı günden beri virüsle mücadele altyapısını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.
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AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve otoritelerin küresel ekonomiyi desteklemek adına teşvikleri artırabileceğine ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artarak 375,97 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 5.333,52 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,13’lük artışla 6.654,89 seviyesinden tamamladı. Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,50 değer kaybederek 21.655,09 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,27 azalarak 11,857,87 seviyesinden kapattı. Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.23 itibarıyla yüzde 1,31’lik yükselişle 1,117 seviyelerinde işlem gördü.
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AZERBAYCAN'DA EĞİTİME 1 HAFTA ARA
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.
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Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek. Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.
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IMF'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
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Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
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Uluslararası kuruluşlar ve ülke yetkilileriyle aktif iletişim halinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "IMF ve Dünya Bankası Grubu, Kovid-19 virüsünün neden olduğu insanlık trajedisi ve ekonomik zorluklarla baş eden üye ülkelerimize yardımcı olmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, sağlık sisteminin zayıf olduğu yoksul ülkelere özel önem verildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi: Acil durum finansmanı, politika danışmanlığı ve teknik yardım dahil mevcut araçlarımızı mümkün olduğunca kullanacağız. Özellikle, ülkelerin çok sayıdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek hızlı finansman olanaklarımız var.
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Ülke sağlık gözetimi ve müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi, bu ve gelecekteki herhangi bir salgınının kontrol altına alınması için çok önemli. Uluslararası iş birliği, Kovid-19 virüsünün tıbbi ve ekonomik etkileriyle baş etmek için hayati önem taşıyor. IMF ve Dünya Bankası Grubu, üye ülkelerimizdeki insanların bizden beklediği desteği sağlama konusunda tamamen kararlı."
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DSÖ'DEN İRAN'A UZMAN EKİP
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu.
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip koronavirüs için İran'a destek vermek amacıyla başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.
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Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.
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Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.
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Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.