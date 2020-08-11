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Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor... Yunanistan panikte!
Türkiye, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulundu. Navtex ilanının ardından Yunanistan'da Oruç Reis paniği başladı. Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaştırıldı. Yunan basını alarm haline geçildiğini iddia ederken sadece fırkateynlerin değil Yunan jetlerinin de kalkışa hazır bekletildiğini yazdı. Yeni görüntüler ise Meis'in karşısında bulunan Kaş'ta çekildi...
Akdeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Oruç reis gemisinin faaliyete geçmesiyle birlikte Yunanistan donanmasında panik yaşanmaya başladı. İşte ısınan sularda yaşanan son gelişmeler...
KAŞ'TA HELİKOPTERLER TUR ATIYOR
Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti.
Türkiye, Yunanistan’ın Mısır’la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz’e açılacağını, Pazartesi günü yayımladığı bir NAVTEX ile duyurmuştu.
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