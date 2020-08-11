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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - DHA
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 11:08,

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor... Yunanistan panikte!

Türkiye, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulundu. Navtex ilanının ardından Yunanistan'da Oruç Reis paniği başladı. Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaştırıldı. Yunan basını alarm haline geçildiğini iddia ederken sadece fırkateynlerin değil Yunan jetlerinin de kalkışa hazır bekletildiğini yazdı. Yeni görüntüler ise Meis'in karşısında bulunan Kaş'ta çekildi...

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Akdeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Oruç reis gemisinin faaliyete geçmesiyle birlikte Yunanistan donanmasında panik yaşanmaya başladı. İşte ısınan sularda yaşanan son gelişmeler...

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ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

3KAŞTA HELİKOPTERLER TUR ATIYOR
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KAŞ'TA HELİKOPTERLER TUR ATIYOR

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti.

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Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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Türkiye, Yunanistan’ın Mısır’la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz’e açılacağını, Pazartesi günü yayımladığı bir NAVTEX ile duyurmuştu.

6İKİ SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK EDECEK
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İKİ SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK EDECEK

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis’e eşlik edecek.

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Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

10YUNANİSTANDAN ACİL KODLU TOPLANTI
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YUNANİSTAN'DAN ACİL KODLU TOPLANTI

Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan medyası, Türkiye'nin Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmayla ilgili yayınlayacağı NAVTEX ilanını manşetlere taşıdı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında bulutların sertleştiğini yazan Rum medyası, Türk savaş gemilerinin de Doğu Akdeniz'de konuşlandığına dikkat çekti.

13YUNAN MEDYASI: TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR
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YUNAN MEDYASI: TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

Türkiye'nin adımları karşısında Yunanistan savaş gemilerinin de seferber edildiği bildirildi. Atina yönetiminin Türkiye'nin tavrı karşısında alarmda olduğu ifade edildi. Öte yandan Yunan medyası, Türkiye, Mısır-Yunanistan anlaşmasına meydan okuyor.

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Ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, “Yunan fırkateynler Oruç Reis’in karşısında” başlığını atarak, Yunan donanmasının gemileri ve fırkateynleri hazır beklettiğini yazdı.

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Gazete, Yunan donanmasının Oruç Reis’in bütün hareketlerinin yakından izlendiğini ve Yunan Ulusal Operasyon Merkezi’nin bütün verileri incelediğini yazardı.

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Haberde “Donanma, Türk araştırma gemisinin hareketlerini yakından takip ediyor ve her 15 dakikada bir geminin bölgeden çıkması çağrısını geçiyor. Yunan donanması Ege Denizi’nin güneydoğusunda savaş pozisyonu alırken, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da kalkmaya hazır halde” ifadesi kullanıldı.

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini de durumla ilgili son gelişmeleri birinci sayfasına taşıdı.

18ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT ÇOK KRİTİK
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"ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT ÇOK KRİTİK"

Kathimerini’nin haberinde,”Ankara-Atina arasındaki ilişki Oruç Reis sebebiyle çok kırılgan ve hem Yunanistan hem de Türkiye’nin savaş gemileri karşı karşıya gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki 24 saat çok kritik olarak adlandırılıyor” ifadesi yer aldı.

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Yunan basını alarm haline geçildiğini iddia ederken sadece fırkateynlerin değil Yunan jetlerinin de kalkışa hazır bekletildiğini iddia etti.

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Yunanistan basının iddialarına göre Yunan donanması bölgede hazır bekleyerek durumu yakından gözlemlemeye devam ediyor.

21DONANMA VE HAVA KUVVETLERİ HAREKETE GEÇMEYE HAZIR
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"DONANMA VE HAVA KUVVETLERİ HAREKETE GEÇMEYE HAZIR"

Donanmanın Oruç Reis'in tüm faaliyetlerini yakından gözlemlediği ifade edilirken hem savaş gemilerinin hem de Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının hazır bekletildiği aktarılıyor.

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Yunanistan basınına göre donanma ve hava kuvvetleri her an harekete geçmeye hazır vaziyetteler.

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Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis'in faaliyetlerine dair açıklaması hakkındaki soruya yanıt verdi.

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Aksoy, Oruç Reis araştırma gemisinin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve 2012 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) hükümet tarafından verilen ruhsat sahaları dahilinde, temmuzda planlanan sismik araştırma faaliyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir süre askıya alındığını hatırlattı.

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Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına tepki gösteren Aksoy, "Yunanistan, diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

26DIŞİŞLERİ: HİÇBİR HUKUKİ DAYANAĞI YOK
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DIŞİŞLERİ: HİÇBİR HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Aksoy, bu anlaşma ile Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının ihlal edildiğini ve bunun üzerine Oruç Reis'in, önceden planlanan sismik araştırma faaliyetine başladığını belirtti.

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Yunanistan'ın itirazlarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan'ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir."

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Aksoy, Akdeniz'de gerginliği arttıran tarafın "Türkiye" değil, "Yunanistan" olduğuna vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

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"Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. 'Akdeniz'in tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır. Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahiptir."

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Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımadığını ve bunun tamamen, "gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yönelik" olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.

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Yunanistan, Oruç Reis'in dün sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından bir açıklama yayınlamıştı.

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Yunanistan açıklamasından Türkiye'nin sismik araştırmalarının yasal olmadığını belirterek bölgede yapılan bu faaliyetlerin durdurulmasını istemişti.

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Yunanistan Oruç Reis ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili olarak AB'den yardım istemiş, AB'nin Türkiye'nin faaliyetlerini sonlandırması için baskı yapması konusunda isteğini belirtmişti.

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Sismik araştırma yapacak olan Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemileri de eşlik ediyor.

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Sondaj faaliyetleri ise Doğu Akdeniz'in Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren bölgelerde yapılacak.

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Yunanistan Türkiye'nin bu hamlesini bölgede barış ve güvenliğe zarar verecek bir provokasyon olarak tanımlamıştı.

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Peki Doğu Akdeniz'de suların ısınmasına ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe sebep olan NAVTEX nedir?

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İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

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Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor.

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Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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