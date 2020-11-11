Son dakika haberi: Dışarda sigara içmek yasaklandı mı, nerelerde sigara yasak? İçişleri Bakanlığı duyurdu: İşte sigara yasağı olan iller

Sigara yasağı olan iller, koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişme ile belli oldu. İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yeni açıklamada "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanıldı. Karara göre, cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak. Genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacağı, analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği aktarıldı. İşte, sigara yasağı olan iller ve cezasıyla ilgili ayrıntılar.