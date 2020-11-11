Son dakika haberi: Dışarda sigara içmek yasaklandı mı, nerelerde sigara yasak? İçişleri Bakanlığı duyurdu: İşte sigara yasağı olan iller
Son dakika haber... Hangi illerde sigara yasağı var? Sigara yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelge ile gündeme geldi. Alınan koronavirüs önlemleri kapsamında kalabalık açık alanda sigara içmek yasaklandı. Bakanlıktan tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu gönderilen ek genelgeye göre, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklarda sigara içilmesine izin verilmeyecek. Sigara yasağına uymayan kişilere ise ceza uygulanacak. İşte, dışarda sigara yasağı olan iller ve detaylar.
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Sigara yasağı olan iller, koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişme ile belli oldu. İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yeni açıklamada "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanıldı. Karara göre, cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak. Genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacağı, analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği aktarıldı. İşte, sigara yasağı olan iller ve cezasıyla ilgili ayrıntılar.
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SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.
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65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek. Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00ğ-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek. Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.
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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.