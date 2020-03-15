Son dakika haberi: Dikkat çeken artış! İtalya'dan sonra o ülke kâbusu yaşıyor
Dünyayı sarsan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Avrupa'da panik sürüyor: son rakamlar korkunç bilançoyu gözler önüne serdi. Birçok ülke sınır kapılarını kapatırken bazı ülkeler OHAL ilan etti. İşte tüm gelişmeler...
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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aşarken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
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Çin'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 789'e çıkarken, tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 154 bin 219'a yükseldi.
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Çin'den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 175 kişi artarak bin 441'e çıktı. Vaka sayısı ise 21 bin 157 olarak açıklandı. İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs tespit edildi.
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VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline gelen Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede son 24 saat içinde vaka ve ölüm sayıları arttı.
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İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e yükseldi. Düne göre hayatını kaybedenlerin sayısının 71, vakaların ise bin 700'den fazla artması dikkati çekti. Sadece Madrid'de 133 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İspanya'da 15 gün OHAL ilan edildi.
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi.
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İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 21'e yükseldi, vaka sayısı ise bin 140 oldu.
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Belçika'daki vaka sayısı 689'a, ölü sayısı ise 4'e yükselirken, Hollanda'daki virüs tanısı konanların sayısı 959'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.
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Avusturya'da vaka sayısı 655, Çekya'da 175, Polonya'da ise 93 oldu. Polonya'da virüste ölenlerin sayısı da 2'ye çıktı.
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İtalya'nın komşularından Slovenya'da vaka sayısı son 24 saatte 40 artarak 181'e yükseldi. Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Yunanistan'da 228'e, Slovakya'da 44'e, Arnavutluk'ta 38'e, Bosna Hersek'te 21'e, Kosova'da ise 3'e ulaştı. Yunanistan'da ölenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Vaka sayısı ise 12 bin 729'a çıktı.
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Endonezya'da Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Malezya'da ise milletvekili Wong Ling Biu'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
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Fransa'da ise Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'da oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Hyun-Jun Suk'ta da virüs tespit edildi. Ülkede cezaevlerindeki ilk vaka ise Fresnes'de görüldü.
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DÜNYA GENELİNDE TEDBİRLER ARTIYOR
Virüs bulaşanların sayısının 30'a çıktığı Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya aldı.
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Henüz koronavirüs vakasının görülmediği Kırgızistan'da okullar 3 hafta tatil edildi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti. ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 49'a çıkarken, New York'ta ilk ölüm vakası gerçekleşti. Trump, dün gece Kovid-19 testini yaptırdığını açıkladı.
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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldı. Macaristan hükümeti, tüm okulları tatil etme kararı aldı.
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Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle personelinden 16 Mart'tan 12 Nisan'a kadar evden çalışmasını istedi.
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Yeni Zelanda, ülkeye deniz ve hava yoluyla girmek isteyenlere yasak ve kısıtlama getirdi. Filipinler'in başkenti Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da eğitime 2 hafta ara verildi, şehirdeki turistik yerler ve eğlence mekanları da 2 hafta kapatıldı. Ülkedeki vaka sayısı 96'ya, virüsten ölenlerin sayısı ise 5'e çıktı.
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Fas, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Portekiz'e uçak seferlerini askıya aldı.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de eczane ve marketler dışında tüm dükkanlar kapatılırken, halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi.
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Katar, Sudan'ın yanı sıra Avrupa ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirdi.
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Irak'ta koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Ürdün'de kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere 2 hafta boyunca eğitime ara verildi. Mısır'da da eğitime ara verildi.
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ROMANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülke genelinde hafta başından itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. OHAL önlemleri kapsamında 50 kişiyi aşan tüm etkinlikler yasaklandı.
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Kosova'da cuma namazları dahil olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlar geçici bir süre durduruldu. Almanya'nın Köln kentinde 10 Nisan'a kadar tüm etkinlikler yasaklandı.
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Köln Belediyesi, bu yasağın kiliselerde yapılacak törenler ve diğer dini toplulukların etkinlikleri için de geçerli olduğunu, ayrıca sinema ve tiyatronun yanında müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerlerin de kapatılacağını duyurdu.
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Fransa sınırındaki Saarland eyaletinde de müzik ve dans etkinliklerinin yapıldığı yerler ile yüzme havuzları ve kapalı çocuk oyun alanları da 24 Nisan'a kadar kapatıldı. Thüringen eyaletinde de 10 Nisan'a kadar 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı.
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa'daki sınır kontrolleri konusunda ülkelerin koordineli hareket etmeleri çağrısında bulundu.
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SIRBİSTAN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ
Koronavirüs salgını, dünya genelinde başta futbol olmak üzere spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.
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Fas'ta virüsün yayılmasını engellemek amacıyla tüm futbol müsabakaları süresiz askıya alındı. Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.
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EKVADOR'DA İLK ÖLÜM
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 70 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ilk kez bir kişi öldü. Ekvador'daki vakaların sayısı 23'e yükseldi. Bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala ile Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.
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İTALYA'DA AĞIR BİLANÇO
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin son durumu paylaştı. İyileşenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Borrelli, ölenlerin sayısında ise düne göre düşüş olduğunu vurguladı. Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğunu anlattı. Virüs nedeniyle bugün de 175 kişinin öldüğünü ifade eden Borrelli, böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısının 1441'e yükseldiğini kaydetti. Borrelli, dün 1439 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının da bugün 527 artışla 1966’ya ulaştığını duyurdu. Öte yandan, ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bugün bölgelerinde 76 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
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Yüksek Sağlık Kurulundan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76,5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi. Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi. Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı
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RUSYA'DA KOVİD-19 VAKASI 59'A ULAŞTI
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde ülkede 14 vakanın daha tespit edildiği bildirildi. 10 vakanın Moskova, 2 vakanın ise Kemerovo bölgesinde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Kaliningrad bölgesinde 1, St.Petersburg’da da 1 kişide virüs saptandığı aktarıldı. Bu kişilerin son iki haftada Kovid-19'un tespit edildiği ülkelere seyahat ettiği belirtildi. Rusya'da daha önceden 45 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.
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MOLDOVA’DA VAKA SAYISI 12'YE ULAŞTI
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu. İlk Kovid-19'un geçen hafta saptandığı ülkede, daha önce 8 kişide vaka görülmüş ve "kırmızı kod" tehlike seviyesi ilan edilmişti.
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UKRAYNA, POLONYA İLE TREN SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI
Ukrayna Demiryolları Kurumu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Polonya’ya yolcu tren seferlerinin 15 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Dün 71 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybetmesi sonucu ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti. Ukrayna'da, 3 kişide virüs tespit edilmişti.
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KAZAKİSTAN'DA 1260 KİŞİ HASTANELERDE KARANTİNADA
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 6 Kovid-19 vakası olduğu hatırlatılarak vakalarda bir artış kaydedilmediği belirtildi. Hastanelerde karantinaya alınan kişi sayısının 1260'a çıktığı, 453 kişinin de ev karantinasında tutulduğu vurgulandı.
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AZERBAYCAN, 3 ÜLKEYLE UÇUŞLARI DURDURDU
Azerbaycan'da Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, Kazakistan ile uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Ülkede ayrıca salgın nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, sağlık kurumu çalışanları ve çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu çalışanları için 20-27 Mart'taki nevruz tatili iptal edildi.
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ÖZBEKİSTAN, 6 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARI KABUL ETMEYECEK
Küresel salgının henüz rastlanmadığı Özbekistan'da, alınan önlemler kapsamında Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Fransa ve İspanya vatandaşlarının ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı. Özbekistan Havayolları Şirketi, Fransa, İtalya ve Londra seferlerini geçici olarak durdurdu.
Komşu ülkelerde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bazı alışveriş merkezleri ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev, yaptığı açıklamada, bazı gıda ürünlerine talebin arttığını belirtti. Ülkede yeterince gıda stoku olduğunu dile getiren Asrandiyev, halkı panik yapmamaya çağırdı. Diğer yandan, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in Kazak mevkidaşı Askar Mamin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında kara gümrük kapılarında insan ve mal geçişlerinde hiçbir engel olmadığı vurgulandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu. Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti. Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti. Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.
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FİLİSTİN'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAMİ VE KİLİSELERDEKİ İBADETLER ASKIYA ALINDI
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla bir sonraki emre kadar cami ve kiliselerdeki ibadetlerin askıya alınmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda, cami ve kiliselerde gerçekleştirilen ibadetlerin bugünden başlamak üzere askıya alınmasına karar verildiği bildirildi. AA muhabirine konuşan Bakanlık Vekili Hüsam Ebu er-Rub ise Mescid-i Aksa'daki namazlarla ilgili kararın Kudüs Vakıflar Müdürlüğünce alınacağını, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin de cami müdürlüğünün belirleyeceği düzenlemeler çerçevesinde açık kalacağını söyledi. Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 38 olarak açıklanmıştı.