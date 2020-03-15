Son dakika haberi: Dikkat çeken artış! İtalya'dan sonra o ülke kâbusu yaşıyor

Yüksek Sağlık Kurulundan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76,5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi. Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi. Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı