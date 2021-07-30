Son dakika haberi: Devlet medyası duyurdu: Çin'de yeni salgın alarmı! 'Vuhan'dan sonra en kötüsü'
Dünyanın başına adeta bela olan ve 1.5 seneden fazladır devam eden koronavirüs salgını Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmış, bölgeden başlayıp tüm kıtalara yayılarak görülmemiş bir kâbusa neden olmuştu. Salgından en büyük yaralardan birini alan Vuhan aynı zamanda en çabuk toparlanan şehir olmuş, hayat normale dönmüştü. Çin'den gelen yeni haber ise Vuhan'ı bile geride bırakabilecek detaylarıyla dünyayı korkuttu...
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Koronavirüs salgınının 0 noktası olarak anılan ve salgında en büyük yaralardan birini de alan Çin'in Vuhan şehri aynı zamanda yaralarını en çabuk saran ve normal hayata dönen yer de olmuştu.
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Salgın konusunda gerek aldığı önlemler gerekse hızlı aşılama kampanyaları sayesinde büyük yol alan Çin'de devlet medyası tarafından duyurulan bir haber sadece ülkede değil dünyada da büyük paniğe yol açtı.
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İlk olarak Çin'in Nanjing şehrinde ortaya çıkan ve Pekin'le birlikte 5 bölgeye daha yayılan yeni salgının 'Vuhan'dan sonra görülen en kötü yoğunluktaki salgın' olduğu bildirildi.
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Şehrin kalabalık havalimanında ilk olarak 20 Temmuz'da görülen ilk vakanın ardından şehirde 200 kişide daha Kovid-19'a rastlandı. Çin gazetesi Global Times Nanjing şehrinden tüm uçuşların 11 Ağustos'a kadar durdurulduğunu yazdı.
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Yetkililer, kendilerine yönelen eleştiriler bir yana şehir genelinde geniş çaplı test uygulamasına başladılar. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre şehrin 9.3 milyonluk nüfusunun tamamıyla birlikte, sadece ziyaret amaçlı orada bulunan vatandaşlar da teste tabi tutulacak.
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Bölgede yaşayan halkın test yaptırmak için girdiği uzun kuyruklarda endişeli bekleyişi uluslararası haber ajanslarını paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya yayıldı ve yeni bir korku dalgası yaratmış oldu.
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Yetkililer bu yeni vaka kümesinin Delta varyantı kaynaklı olduğunu söylerken ilk vakanın kalabalık bir havalimanında görülmüş olmasının durumu daha da kötüleştirdiği belirtiliyor.
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İktidardaki Komünist Parti tarafından çok sert eleştirilere uğrayan havalimanı yetkilileri gerekli protokolleri uygulamamak ve sorumsuzca davranmakla suçlanıyor.
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Başlayan yoğun test süreci bu yeni salgının şimdilik 13 şehre yayıldığını gösterirken uzmanlar, büyük bir paniğe kapılmak için henüz erken olduğunu, durumun hala kontrol altına alınabilecek aşamada olduğunu ifade ettiler.
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Nanjing şehir yerel yetkilileri bu yeni salgında Kovid-19 kapan kişilerden yedisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Bu da Çin'deki vatandaşların sosyal medya platformlarında aşıların Delta virüsüne karşı etkinliğini tartışmasına yol açtı.
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Öte yandan bu salgın kümesinde virüsle enfekte olan kişilerin aşılı olup olmadıkları bilinmediği için bu kaygılar sadece spekülasyon boyutunda kaldı.
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Çin, daha birkaç gün önce Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulunmuştu.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, ABD'ye salgın konusunda şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesi, en kısa sürede DSÖ uzmanlarını, 1943-1969 yıllarında ABD'nin biyolojik silah programının merkezi konumundaki Fort Detrick laboratuvarına davet ederek Kovid-19'un kaynağının araştırılması için incelemeye izin vermesi çağrısı yapmıştı.
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Cao, ABD'nin en fazla Kovid-19 vakası görülen ülke olduğuna ve erken aşamada enfekte olanların sayısının yüksekliğine işaret ederek, "Laboratuvarlarda incelemeler yürütülecekse DSÖ Fort Detrick'e gitmelidir." ifadesini kullandı.
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DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmanın ikinci evresinde, Çin'i, daha fazla iş birliği yapmaya çağırmıştı. Ancak Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirmişti.
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'e salgının ilk zamanlarına ilişkin şeffaflığını artırmaya ve virüsün kökenini çözmeye yardımcı olmak için laboratuvarlarına daha fazla erişime izin verme çağrısında bulunmuştu.