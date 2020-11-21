Son dakika haberi... Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! 'Dostluğunuz bu kadar mı?'

"Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. ‘Dostluğunuz bu kadar mı neden çağırıyorsunuz o kızı’ diyorsun bana. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.