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GeriMagazin Son dakika haberi... Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! 'Dostluğunuz bu kadar mı?'
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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 12:42 | 

Son dakika haberi... Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! 'Dostluğunuz bu kadar mı?'

Deniz Seki, arasının iyi olmadığı şarkıcı Çağla'yı programına davet eden dostu Demet Akalın'a resti çekti. Seki'nin kendisine tepki göstermesine sinirlenen Akalın ise canlı yayında "Bana haciz geldiğinde, boşandığımda neredeydin?" diyerek dostluğunu bitirdi. Deniz Seki ve Demet Akalın’ın restleşmesi gündeme damga vurdu.

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Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.

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Çağla, 'İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.

3DEMET VE ALİŞANI SİLDİ
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DEMET VE ALİŞAN'I SİLDİ!

Deniz Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.

4YILLARIN DOSTLUĞU CANLI YAYINDA BİTTİ
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YILLARIN DOSTLUĞU CANLI YAYINDA BİTTİ

Ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı.

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Bu sözlere Demet Akalın'dan canlı yayından cevap geldi. Sinirlerine hakim olamayan 48 yaşındaki şarkıcı, eski defterleri açtı.

6SEN NEREDEYDİN
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"SEN NEREDEYDİN?"

Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni."

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"Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. ‘Dostluğunuz bu kadar mı neden çağırıyorsunuz o kızı’ diyorsun bana. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.

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Söze giren Alişan, ‘Deniz Seki beni de engellemiş, biz magazin programı değiliz ki birini çağırıp, diğeri hakkında konuşturalım diye düşünmüyoruz ki…‘ ifadelerini kullandı.

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