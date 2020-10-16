Son dakika haberi: Dekolteli pozu olay yaratmıştı, dünyadan destek yağdı!

İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.