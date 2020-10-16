BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, Instagram
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 14:16 |
Son dakika haberi: Dekolteli pozu olay yaratmıştı, dünyadan destek yağdı!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir dergiye verdiği dekolteli poz büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada bir anda gündem olan olaydan sonra 'siyasi adap' tartışması başlarken dünya çapında sosyal medya kullanıcıları Marin'e destek kampanyası başlattı.
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Dünya son birkaç gündür Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i ve bir kadın dergisine verdiği pozu konuşuyor. Dünyanın en genç başbakanı unvanını taşıyan Marin başarılı yönetimi kadar gençliği ve güzelliğiyle de dünyanın konuştuğu bir isim.
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Sanna Marin, son birkaç gündür dünya gündemine bir dergiye verdiği pozlar yüzünden girmiş durumda. Marin'i yeren de öven de çok; konu sosyal medyanın da diline düşmüş durumda.
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.
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İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.
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Finli girişimci Aki Pyysing, Marin'in ekonomi politikalarını eleştirdiği yazıda, başbakanın dekoltesiyle dalga geçti ve "ilgi aramakla" suçladı. Yazı, ana muhalefetteki merkez sağ Ulusal Koalisyon'un üyesi iki milletvekili tarafından paylaşıldı.
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Bu görüşlere karşı çıkanlar ise Marin'in kendine güvenmesini övdü, benzer fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak başbakana destek verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Mannerheim'in üstsüz fotoğraflarını paylaştı.
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Sıkı bir feminist olan Marin geçen yıl Aralık ayında göreve geldiğinde, dünyanın en genç başbakanıydı ve kabinesindeki bakanlardan üçü de 30'lu yaşlardaki kadınlar.
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Bekar bir anne tarafından büyütülen ve her gün iki yaşındaki kızını almak için bizzat yuvaya giden Marin, özel yaşamıyla ilgili söyleşilerinde de cinsiyet eşitliği vurgusu yapıyor.
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Trendi dergisine konuşan Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" dedi.
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#iamwithsanna - Sanna'yl birlikteyim - etiketini kullanarak benzer fotoğraflarını paylaşan Finlililer arasında oyuncu Kiki Kokkonen ve şarkıcı Hanna Pakarinen de vardı.
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Trendi dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mari Karsika, "Tartışma, fotoğrafa baktıklarında ne gördükleri insanlar hakkında çok şey söylüyor. Birçok kişi göğsünü görmedi bile. Sanna Marin'i moda bir siyah pantolon ceket takımla gördüler" dedi.
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Karsika ayrıca, eleştirileri kadın düşmanlığından başka bir şekilde tanımlamanın da zor olduğunu söyledi.
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Bu arada, tartışma büyürken Pyssing'in yazısını paylaşan iki muhafazakâr milletvekili özür diledi ve Twitter'daki paylaşımlarını sildi.
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"#iamwithsanna - Sanna'yla birlikteyim" etiketi sosyal medyada en çok paylaşılan etiketlerden biri olurken dünya çapında yüzlerce kadın aynı tür bir ceket giyerek Marin'in pozundan verdi ve başbakana desteğini gösterdi.
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Bu kampanyaya katılanlar arasında sadece kadınlar değil birçok erkeğin de olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Marin'in yaşı ve 22 aylık bir kızının olması, basında 2017 yılındayken 37 yaşında başbakan olan Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern'e benzetiliyor. Marin, annesi ve annesinin kadın eşi ile birlikte kiralık bir evde büyüdü. 2015 yılında verdiği bir mülakatta, ailesi hakkında dışarıda açıkça konuşamadığı için kendisini "görünmez" hissettiğini söyledi. Ailesinde üniversite eğitimi alan ilk kişi oldu.
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2012 yılında 27 yaşındayken memleketi Tampere kentinde Belediye Meclis Başkanlığı'na seçildi ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızlı yükselişi başladı. 2015 yılında milletvekili seçildi.
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Sanna Marin bu yıl 16 yıldır birlikte olduğu Finlandıyalı futbolcu Markus Räikkönen'le evlenmişti.