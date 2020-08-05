Son dakika haberi: Daria'ya saldırıda çifte şüphe! Polisler sevgilisini teşhis etti

‘PANİK ATAK GEÇİRDİ’ Daria Kyryliuk’in erkek arkadaşı Baran Güneş de “Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguarddı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria manken, suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik. İddia edildiği gibi ben kız arkadaşıma bir şey yapmış olsam; kız arkadaşım Avrupa’da büyüdü. Avrupa’da büyüyen biri bırakın şiddeti ses yükseltilmesine bile tahammül etmeyecek bir kadın. Aramızda hiçbir şey olmadı” diye konuştu.