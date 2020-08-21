Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi verdi… Türkiye nefesini tutarak izledi

Esnaf İbrahim Başcı, müjdenin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Bunun ülkemize zenginlik katarak, dışarıya yaptığımız ödemelerin düşmesini, ondan artan payların da halka ve sanayileşmeye yönelmesini dileriz. Kendi gemilerimizle bu işi yapmamız dışarıya nazaran kat kat daha iyidir, daha gerçekçidir, daha verimli sonuçlar almamıza sebep olur." diye konuştu.