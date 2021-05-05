hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: AP - AFP - Abaca - Reuters - AA
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 22:56 |
Son dakika haberi: Covid-19'u bitirmek için ABD'den bomba hamle!
Son dakika... Dünya Covid-19'un pençesinde cebelleşirken, aşıların patent haklarından feragat edilmesi de gündemdeki yerini koruyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yazılı açıklamayla Washington Yönetimi'nin aşılardaki fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesine destek verdiğini duyurdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai Twitter'dan yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bu küresel bir sağlık krizi ve COVID-19 pandemisinin olağandışı şartları, olağan dışı tedbirleri de gerekli kılıyor. Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor."
2
MESELE KARMAŞIK, UZUN SÜRECEKTİR
ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) fikri mülkiyet haklarına ilişkin yürütülen müzakerelere aktif şekilde katılacağını vurgulayan Tai, "Bu görüşmeler, kurumun mutabakat temelli doğası ve meselenin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, zaman alacaktır" mesajını aktardı.
3
Amerikan yönetiminin hedefinin mümkün mertebe en hızlı şekilde en fazla insana güvenli ve etkili aşının ulaştırılması olduğunu belirten Katherine Tai, özel sektörle ve olası ortaklarla çalışarak, aşı üretimi ve dağıtımını artırma yolundaki çabalarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
4
ÜYELER BASTIRIYOR AMA...
DTÖ üyelerinin Güney Afrika ve Hindistan tarafından teklif edilen, "gelişmekte olan ülkelerde aşı arzını arttırmak ve Covid-19 aşılarına ilişkin patent haklarından feragat etme" önerisi ile ilgili yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeleri ele alacağı açıklanmıştı.
5
Müzakerelerde üyeler, DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın kurallarının gevşetilmesi için baskı yapıyor.
6
Oybirliğine dayalı bir karar alma mekanizmasına sahip DTÖ'de bu nedenle 164 üyenin tamamının aynı fikirde olması ya da ikna edilmeleri gerekiyor.
7
Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
8
DÜNYADAN SON GELİŞMELER
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 155 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 249 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 948 bini aştı.
9
Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 280 bine, Hindistan'da 21 milyon 64 bine, Brezilya'da 14 milyon 860 bine ve Fransa'da 5 milyon 706 bine ulaştı.
10
Salgına karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
11
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az 1 doz Kovid-19 aşısı olmasını, 160 milyon kişinin de bu tarihe kadar tamamen aşılanmasını hedeflendiklerini açıkladı.
12
HİNDİSTAN'DA FELAKET ZİRVEDE
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 780 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
13
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun (CTS) tavsiyesi doğrultusunda, ülkede halihazırda kullanılan mRNA aşıları; Pfizer/Biontech ile Moderna'nın birinci ve ikinci dozu arasındaki aralığın 6 haftaya çıkarılacağı belirtildi.
14
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.
15
MUTASYONLAR YAYILMAYA DEVAM EDİYOR
Yeni tip koronavirüsün iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" varyantı olarak bilinen Hindistan varyantı İran ve Kenya'da da görüldü.
16
Mısır'da salgın nedeniyle devam eden kısıtlamaların genişletilmesi kararı alındı. Bu kapsamda iş yeri, kafe, alışveriş merkezi, sinema ve tiyatro gibi mekanların akşamları en geç saat 21.00'de kapatılması kararlaştırıldı.
17
Japonya'nın Osaka kentinde düşmeyen vaka sayıları nedeniyle yürürlükte bulunan olağanüstü halin (OHAL) uzatılması için hazırlık yapıldığı bildirildi.