Son dakika haberi... Coşkun Sabah'tan tartışma yaratacak sözler: Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem

HER AY 90 BİN LİRA GİDERİM VAR Ben hep dürüstlüğümden kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, Coşkun Sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. “Bankada 500 bin lira param var. Bunu beş ayda harcarım” dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var.