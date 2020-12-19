Son dakika haberi... Coşkun Sabah'tan tartışma yaratacak sözler: Ben İzmirli değil Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem
Coşkun Sabah; şarkıları, besteleri ve sesiyle bir döneme damga vuran isimlerden biri. Ünlü müzisyen son dönemde öyle açıklamalar yapıyor ki herkesi şaşkına çeviriyor. “Vallahi ben de bu şekilde gündeme gelmek istemiyorum. Kader ağlarını örüyor” diyor. Son olarak da Hülya Avşar-Tanju Çolak olayı ile şimşekleri üzerine çekti. Her dönemde adından söz ettirmeyi başaran Coşkun Sabah, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. UçanKuş TV’ye konuktum. Müzikten konuştuk sonra ‘Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattı’ diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza. Hülya Avşar’ın beni Tanju Çolak’la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar.
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32 YIL ÖNCE HÜLYA AVŞAR’IN BENİ ALDATTIĞINI ONAYLADIĞIM İÇİN FEMİNİSTLER AYAKLANDI, BİR EYLEM YAPMADIKLARI KALDI
Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki “Askerdeyken aldatıldım” diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar “Koskoca Coşkun Sabah’a yakıştı mı?” diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.
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Hülya Avşar zaten “Coşkun yapmaz” demiş. Menajerine durumu anlattım. Nerede bulmuşlar 32 sene önceki haberi, bilmiyorum. Erol Köse dedi, “Hülya Avşar seni aldatmış” diye. Bu olayı ben ifşa etmedim. Hülya'yı da üzmek ya da yaralamak istemem. Yıllar geçmiş, evlenmiş, barklanmış...
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HÜLYA AVŞAR’LA BÜYÜK AŞK YAŞADIK AMA ŞİMDİ DÜŞMAN DEĞİLİZ
Hülya ile düşman değiliz. Çok yıllar geçti üzerinden, hatırlamıyorum bile. Ben zaten bu olayı unutmuşum bile.
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HER AY 90 BİN LİRA GİDERİM VAR
Ben hep dürüstlüğümden kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, Coşkun Sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. “Bankada 500 bin lira param var. Bunu beş ayda harcarım” dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var.
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Bir ara "Yetkim olsa Twitter’ı kapatırım" demiştiniz... sorusuna da cevap veren Sabah, "Yine aynı görüşteyim. Devlet büyükleri bile bundan rahatsız. Sosyal medyada bir ton sapık var. Kimseyi tanıyamıyorsunuz. İnsanları doğrayan, tecavüz eden bir sürü insan oturup sosyal medyanın başına aklına gelen her haltı yazıyor. Psikolojisi bozuk olan, ona buna küfrediyor." ifadelerini kullandı.
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BİR SÜRÜ SAPIĞIN OLDUĞU BİR ORTAMDA KIZIMIN BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI ELDEN ELE DOLAŞTI, BEN DİYARBAKIRLIYIM BUNA MÜSAADE EDEMEM
* 'Mesela, bikini giydi diye kızınızla bir ay küs kalmışsınız....'
O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye!
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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?
Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi?
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Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz.