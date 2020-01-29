Son dakika haberler: 'Coronavirüsü'nde son durum! Çin'deki salgından en son görüntüler
Çin'den dünyaya yayılan coronavirüsü ülkede vahim görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Coronavirüsü riski taşıyan bölgelerden gelen son dakika bilgilere göre, insanlar 'izolasyon' adı altında evlerine asma kilitle kilitlenmeye başlandı. Karantinadaki şehirlerde yaşayanlar pet şişeler ve kasklarla kendini korumaya çalışıyor. Virüse yakalanan kişi sayısındaki artış korkuturken, insanların bu hastalığa yakalanmamak için aldıkları önlemler de dikkat çekti. İşte Coronavirüsü ile savaşan Çin'den son dakika haberleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin'den gelen yeni görüntüler coronavirüsünde vahim olayların yaşandığını gözler önüne seriyor. Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler, yerel medyada yer alan raporları destekler nitelikte.
2
Çin'in Zhejiang şehrinden yeni ortaya çıkan görüntülerde, güvenlik görevlileri kapı kapı gezerek 'Buraya sizlerin fiziki izolasyonda olduğunuzu duyurmaya geldik." ifadelerini kullanarak insanlara evlerinden çıkmamalarını söylüyor.
3
Ekipler ardından, apartman dairelerinin dış kapılarını kalın zincirler ve asma kilitlerle zincirliyor. Fiziki izolasyon ile ilgili daha fazla detay verilmesinin isteyen ev sahiplerine, "Fiziki izolasyon, şu anda sizleri kilitlemek" cevabı veriliyor.
4
WUHAN'DA DA YAŞANMIŞTI
Coronavirüsünün doğduğu şehir olan Wuhan'da da insanların karantinada kalması için daire kapılarının demir çubuklarla kilitlendiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
5
Tek tek daireleri gezen ekipler evlerin içerisinden gelen ses ve çığlıklara aldırış etmeden insanları kilitlemişti.
6
Yeni tip coronavirüsü ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
7
Şu ana kadar virüsten dolayı yaşanan ölümlerin sayısı 910ü aşmış durumda, 40 bine yakın enfekte insan var....
8
Çin'i etkileyen ve dünyaya yayılan virüsle ilgili şu ana kadar bir aşı geliştirilemedi. 50 milyona yakını karantina altında olan Çin'de insanlar kendilerini korumak için yeni yöntemler geliştiriyor.
9
MASKELERİ BUHARLAŞTIRIP KULLANIYORLAR
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu görüntüler Hong Kong'da bir gencin virüsle mücadelesinde yaptıklarını gösteriyor.
10
Salgından korunmak isteyenler kullandıkları cerrahi yüz maskelerini dezenfekte etmek için bir wok tava içerisinde buharlaştırmaya çalışıyor.
11
PET ŞİŞE, POŞET, KASK...
Çaresiz havayolu yolcuları, plastik şişeler, motosiklet kaskları, poşetler kullanarak kendilerini ölümcül coronavirüsünden korumaya çalışıyor.
12
Dünya genelinde birçok havayolu şirketi coronavirüsü nedeniyle Çin uçuşlarını durdurmuş durumda. En son İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
13
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise insanların salgından ne kadar korktukları ve virüs konusunda çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor.
14
Fotoğraflarda insanların kafalarına plastik şişe geçirdiği, çocuklarını poşete sardıkları görülüyor.
15
Şanghay'dan Perth'e giden uçuşta, bir adam kendini ölümcül virüsten korumak için motosiklet kaskı takmış halde görüntülendi. Aynı uçuşta olan bazı yolcular insanların hepsinin en azından yüz maskesi taktığını ve uçağın yere indikten hemen sonra spreylerle dezenfekte edildiğini söyledi.
16
ÖLÜMLER 200'Ü AŞMIŞ DURUMDA
Çin'de, yolcuların yüz maskesi giymedikleri takdirde herhangi bir toplu taşıma aracına binilmesine izin verilmiyor. Coronavirüsü nedeniyle 200'ün üzerinde insan yaşamını yitirdi.
17
Yaşanan ölümler giderek artıyor. Virüs şu ana kadar 9 bin 800 insana bulaşmış durumda.
18
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM İLAN ETTİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.
19
Örgütün merkezinde TSİ 15.30'da başlayan toplantıda, "Koronavirüs salgınının küresel bir sağlık tehdidi" olup olmadığı konusu, 23 Ocak'taki toplantının ardından yeniden ele alındı.
20
Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.