Son dakika haberi: Coronavirüsünde en ölümcül gün yaşandı: 86 ölü

Japonya Dışişleri Bakanlığı Wuhan'da tedavi olan 60 yaşındaki bir Japonya vatandaşının zatürreden yaşamını yitirdiğini açıkladı. ölümün virüs kaynaklı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor. Eğer virüs kaynaklı ise bu vaka da ölen ilk Japonya vantandaşı olarak tarihe geçecek.