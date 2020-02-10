Son dakika haberi.. Coronavirüsü karantinasındaki Diamond Princess crusie gemisinde son durum
Coronavirüsü karantinasındaki Diamond Princess'te kriz devam ediyor. Çok uluslu yolcu ve kabin görevlilerini içerisinde bulunduran cruise gemisindekiler ülkelerine ve devlet başkanlarına gemiden çıkabilmek için deyim yerindeyse yalvarıyor...
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Günlerdir coronavirüsü nedeniyle karantina altında olan "Diamond Princess" isimli cruise gemisinde gerilim devam ediyor. 3 bin 700 yolculu gemide çalışanların söyledikleri dehşete düşürdü.
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ENFEKTE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Japonya'daki Yokohama Limanı'nda salı gününden bu yana karantina devam ediyor. Çin Devlet Başkanı karantinanın 14 gün süreceği açıklamasını yapmıştı.
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Gemideki yolcular tek tek yeni tip coronavirüsü semptomlarına bağlı testlerden geçiriliyor ve korkulan oluyor. Gemide ilk önce 10 kişi ile başlayan enfekte yolcu sayısı gelen son dakika bilgisine göre; 65 yeni vaka eklenmesiyle birlikte 135'e yükselmiş durumda.
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YOLCULARIN ARDINDAN ŞİMDİ DE KABİN GÖREVLİLERİ...
Diamond Princess isimli gemide çalışan Hindistan uyruklu kabin görevlileri Hindistan hükümetten yardım beklediklerini açıkladı. Ülkelerden yardım isteyen çalışanlar, gemiyi terk edememeleri nedeniyle enfeksiyon riski altında olduklarını iddia ettiler.
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Gemide çalışan Binay Kumar Sarkar'ın yaptığı açıklamalarda, “Artık bu noktada biz de korkmaya başladık. Talebimiz mürettebat üyelerini enfekte olanlardan ayrı tutulması. Ne ben ne de diğer kabin görevlileri virüs taramasından geçirilmedik." ifadelerini kullandı.
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"YALVARIYORUM, VİRÜS BİZİ BULMADAN KURTARIN"
Sarkar, 'Sadece ateşi 37.5 üzerine çıkan insanlar kontrol ediliyor. Japonya eğer bu durumla baş edemiyorsa lütfen diğer ülkelerden yardım talep etsin. Birleşmiş Milletler ve Hindistan hükümeti bu duruma acilen dahil olmalı ve bizi hastalardan ayırmalı" açıklamasında bulundu.
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Lütfen hala hastalık bulaşmamış bizlere ve diğer insanlara yardım edin. Gemide şu an Hindistanlı 160 kabin görevlisi ve 8 yolcu bulunuyor. Virüsle yüz yüze gelmeden buradan kurtulmamıza lütfen yardımcı olun. Yüzde 90'ımız şu an sağlıklı Hindistan Başbakanı Modi'ye yalvarıyorum, bizi evimize sağ salim gönderin" ifadelerini kullandı.
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"TRUMP LÜTFEN KURTAR BİZİ"
Amerikalı yeni evli çift, Milena Basso ve Gaetano Cerullo Diamond Princess'te balayı tatili yapıyorlardı. Çift şimdi gemiden ne zaman çıkabileceklerini dahi bilemiyor. Genç çift 2 yıl önce evlenmiş ancak gemide balayını karşılayabilmek için 2 yıl boyunca para biriktirmişlerdi. Genç çift CNN canlı yayınına bağlanıp ABD Başkanına çağrıda bulundu.
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CNN'e konuşan çift, "Burada güvende olduğumuzu düşünmüyoruz. Karantina virüsün olduğu bir gemide değil, tıbbi bir ortamda olmalı. Bize odamızdan çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Buradan ne zaman kurtulacağımız belli bile değil" ifadelerini kullandı.
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Canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen çift, "Donald Trump bizi buradan kurtar. Bize bir uçak gönder bu gemiden çıkmak istiyoruz" çağrısında bulundu.