Son dakika haberi.. Coronavirüsü karantinasındaki Diamond Princess crusie gemisinde son durum

Gemide çalışan Binay Kumar Sarkar'ın yaptığı açıklamalarda, “Artık bu noktada biz de korkmaya başladık. Talebimiz mürettebat üyelerini enfekte olanlardan ayrı tutulması. Ne ben ne de diğer kabin görevlileri virüs taramasından geçirilmedik." ifadelerini kullandı.