Son dakika haberi: Coronavirüs bitiyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla ilgili tarih verdi
Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde devam ederken, pandeminin bitmesine yönelik bilim insanlarının çalışmaları sürüyor. Aylardır etkisini gösteren koronavirüs salgının biteceği tarihle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Koca, "Bilmelisiniz ki koronavirüs salgını, sonu yaklaşan bir salgındır." dedi. Bu gelişmenin ardından coronavirüsün biteceği tarih merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanı Koca'nın o konuyla ilgili açıklamaları.
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1
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Koronavirüs pandemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında aşı konusunda dünyada umut verici çalışmalarda sona geldiğini duyurdu. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve can kayıplarına neden olan salgınla ilgili Koca şunları söyledi;" Bilimsel bilgiler bu salgının da sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren bilgilerdir. Bilim Dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir." İşte, ayrıntılar.
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KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca şunları ifade etti;
Tedbirleri uygulamazsak hastalık tıpki grip gibi önü açık şekilde yayılabilir. Bugüne kadar duymayı, en çok arzu ettiğiniz şeyi söyleme vakti geldi. Tarih sonu gelmemiş savaş kaydetmemiştir. Bilimsel bilgiler bu salgının da sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren bilgilerdir. Bilim Dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir.
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İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak aşı çalışmasını sürdürürken en erken tedarik teşebbüsümüzü başlattık.
Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Çin Sinavok aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanında başlandı.
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AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?
Rusya'da geliştirilen bir aşıyla müracaat oldu. 1-2 eksiği söz konusu vardı. Prekilinik çalışmaları, insan çalışmaları yapılmış. Faz 3 çalışmaları önümüzdeki zamanda yapılabilir eksiklikler giderildiğinde. Sadece 3 aşı için değil. Diğer aşılarla ilgili de yakın işbirliği içindeyiz. Erken dönemde güven duyduğumuz, sonuç aldığımız aşı konusunda temin etme içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum.
Birden fazla ülke ve aşı için işbirliği içerisindeyseniz. Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayabileceğini, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğine inanıyorum. 13 çalışmamız var. 12 tanesi hayvan çalışmalarını bitirme durumuna geldi. Zannediyorum gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme konusunda yol alacağımız kanaatindeyim.
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Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapan Koca, şunları söylemişti;
Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi.
Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.
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Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.