Son dakika haberi.. Coronaövirüsünde küresel kriz! Çin ve ABD karşı karşıya geldi
Çin'den dünyaya yayılan ölümcül coronavirüsü (COVID-19) salgını iki devi karşı karşıya getirdi. Yaşanan son gelişmeler salgının diplomasiyi vurmaya başladığını gözler önüne seriyor...
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Yeni tip coronavirüsü salgını şu ana kadar 2 binden fazla insanın hayatına mal olmuş durumda. Yaşanan ölümlerden 6'sı hariç tümü Çin anakarasında yaşandı.
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Salgın nedeniyle dünya genelinde 75 binden fazla insan enfekte oldu. Çin dışındaki ülkelerde sayı bini buldu.
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Japonya'nın Yokohama limanında 14 gündür karantina altında olan 'Diamond Princess' isimli cruize gemisinde sağlıklı yolcular karaya çıkarılmaya başlandı. Gemide 545 yolcunun coronavirüsü semptomlarına sahip olduğu açıklandı.
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VAKA SAYILARI ANBEAN ARTIYOR
Virüsten Çin dışında en çok yara alan Hong Kong'ta ikinci ölüm yaşandı. Güney Kore, ülkede 20 yeni vakaya daha rastlandığını duyurdu. Japonya'da karantinadaki gemi dışında 68 coronavirüsü hastası olduğu açıklandı.
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WALL STREET JOURNAL'IN MANŞETİ ÇİN'İ ÇILDIRTTI
Dünya genelinde coronavirüsü alarmı devam ederken Çin ve ABD arasında gerilim hız kesmeden devam ediyor. Çin'in son hamlesi ipleri iyice germiş durumda.
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ABD'li gazete Wall Street Journal'ın Çin'de yaşanan coronavirüsü salgını ile ilgil attığı 'Çin Asya'nın Gerçek Hasta Adamı' başlığı Çin'i kızdırdı.
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Çin'den bugün gelen açıklamada ABD'li gazete Wall Street Journal'ın Çin'de bulunan 3 gazetecisinin basın kartlarının iptal edildiği ve 5 gün içerisinde sınır dışı edilecekleri duyuruldu.
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ÇİN'İN SON YILLARDAKİ EN SERT ADIMI
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, gazetede yer verilen yazının 'Irkçılık, ayrımcılık ve sansasyonel' olarak tanımladıklarını ve halen Wall Street Journal'ın resmi bir özür dilemediğini ifade etti.
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Shuang, "Yer verilen ırkçılık ve geri adım atılmaması nediyle Pekin'deki 3 gazetecinin basın kartlarını iptal ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Editörler aşırı derecede ırkçı ve ayrımcı bu başlığı kullanarak Çin halkına uygulanan ayrımcılığı tetiklemiştir."dedi.
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Gazete bu açıklamaların hemen ardından basın karı iptali ve sınır dışı kararı ile ilgili bir makale yayımladı. Bu sınır dışı etme kararının Çin'in yabancı medya üyelerine karşı aldığı son zamanlardaki en sert adım olarak tanımlanıyor.
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ABD-ÇİN ARASINDA VİRÜS GERİLİMİ
Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Larry Kudlow Çin'i kızdıracak açıklamalarda bulunmuş, Çin'in daha fazla şehirde 'savaş dönemi' önlemleri alması gerektiğini açıkladı. Kudlow, Çinli yetkilileri coronavirüsü salgını ile başa çıkma konusunda daha şeffaf olmaya çağırmıştı.
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ABD'nin Çin'in coronavirüsü savaşı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar Pekin yönetiminin tepkisini çekmiş, Çin'den çok sert cevaplar gelmişti. Pekin yönetimi ABD'yi virüs salgını ile ilgili aşırı tepki vermek ve dünyayı boşu boşuna endişelendirmekle suçlamıştı.
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RUSYA'DAN TARTIŞMALI VİRÜS KARARI: TÜM ÇİNLİLERE YASAK GELDİ
Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin imzasıyla bugün yayımlanan karanamede; turizm, eğitim, iş ve diğer tüm özel sebeplerle Rusya'ya giriş yapmak isteyen tüm Çin vatandaşlarının geçici bir süre ülkeye sokulmayacağı açıklandı.
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Karar, Rusya'da yeni coronavirüsün ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek için alınan en sert önlem oldu. Topraklarında hiç COVID-19 vakası olmayan Rusya'nın bu kararına Çin'den oldukça sakin bir tepki gelmesi ise şaşırttı.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Moskova bu kararı duyurmadan önce Pekin yönetimine bilgilendirmede bulundu.
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Rusya coronavirüsü salgınında Çin'in güçlü destekçilerindendir ve ülkemizin bu savaşta galip geleceğine içten şekilde inanmaktadır" açıklamasında bulundu.