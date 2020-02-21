Son dakika haberi: Damga vuran görüntü!

Ülkedeki 31’inci Covid-19 hastası olan kadın, kendisine teşhis koyulmadan önce birçok kişiyle birlikte kilise ayinlerine katılmıştı. Güney Koreli kadın hastanın virüsü 40 kadar kişiye bulaştırdığı düşünülüyor. Hastalığın, Güney Kore basınında ‘süper yayıcı’ olarak anılan kadına nasıl bulaştığı ise belirsizliğini sürerken, kadının temasta bulunduğu 166 kişinin evlerinde müşahede altında tutulduğu ifade edildi. Bunun yanında, İran’da da 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.