SON DAKİKA HABERİ: Corona Virüsü nedeniyle ölüm sayısı 1116 oldu! Dünyada son durum ve tedavi gelişmeleri
Son dakika haberleri ile birlikte Corona Virüsü etkisi artarak devam ederken, Wuhan'da en acı bilanço geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çin'de bir 8 Şubat günü bir günde 89 kişi hayatını kaybederken, hastalık henüz kontrol altına alınamadı. Coronavirus konusunda yaşanan bir diğer gelişme de yapılan araştırmalar ile ortaya çıktı. Bugüne kadar virüsün çıkışı yarasa çorbası olarak iddia edilirken, en güçlü iddia geçtiğimiz gün açıklandı. Pangolin isimli hayvanın corona virüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak (korunma yolları), yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi. Virüsü ilk tespit eden doktor hayatını kaybetti. Son dakika haberleri ile gelen son bilgilere göre vaka sayısının 45 bini aştığı belirtildi. Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölüm sayısı 1116'e ulaştı. Dünya sağlık örgütü corona virüsü ismini Covid-19 olarak belirledi. Peki koronavirüs nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır? belirtileri (semptomları) nelerdir? Kuluçka suresi kaç gündür? Corona virüsü tedavisi var mı ve aşısı bulundu mu? İlk olarak nasıl ortaya çıktı? Tüm bu soruları haberimizde bir araya getirdik.
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan 'corona virüsü' ile ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği corona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika gelen haberler ile ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Peki, corona virüsü nedir, nasıl belirtiler gösterir? İşte, tüm detaylar...
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Corona Virüsü için özel hazırlanmış haritaya bakıldığında 7 Şubat Salı günü elde edilen son verilere göre 31510 kişi şuan bu virüse yakalanmış durumda. Şuana kadar 638 kişi hayatını kaybederken, 1634 kişi de tedavi edildi. Ayrıca Corona Virüsü konusunda ilk kez açıklama yapan ve bir virüsün türediğini söyleyen Çinli doktor hayatını kaybetti. Bu durum Çin halkı için virüsle mücadele konusunda oldukça motivasyon düşürücü bir etki oluşturdu.
Günler 8 Şubat'ı gösterdiğinde ise dünya genelinde 34.917 kişide Corona Virüsü belirlenirken, 724 kişi hayatını kaybetti ve 2.152 kişi de coronavirüsünden kurtuldu.
10 Şubat günü paylaşılan güncel verilere bakıldığında Corona Virüsü'nün 40 bin kişiye bulaştığı artan vaka sayısının ardından 3.410 kişinin hastalıktan kurtulduğu ve 910 kişinin de dünya genelinde hayatını kaybettiği gelen son bilgiler arasında yer alıyor..
11 şubat günü paylaşılan güncel verilere göre Corona virüsünün bulaştığı kişi sayısında %10'a yakın bir artış gerçekleşerek 43.112 vaka doğrulanırken, 1.018 kişi de hayatını kaybetti. Kurtarılan ve tedavi edilen kişi sayısı 4.099 olarak belirtildi.
12 şubat günü paylaşılan güncel verilere göre 45201 kişiye virüs bulaşmış durumdadır. 1116 kişi hayatını virüs nedeniyle kaybederken 4975 kişi ise tedavi edilerek kurtarıldı.
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CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ BULUNDU MU?
Corona Virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken Çin'de ve dünya genelinde iyileştirilen hastalar için sadece rahatlatıcı tedaviler uygulanıyor. Yani her hangi bir aşı veya ilaç türevi ürün bu hastalığa şuan için iyi gelmiyor. Yüksek ateş ve nefes alma sorunu yaşayan vatandaşların ateşi düşürülüp nefes almaları kolaylaştırılarak hastalık tedavi edilmiş oluyor. Özetle bağışıklık sistemi güçlü olan ve genç kişiler bu virüsü yenebiliyor.
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VİRÜSÜN TAŞIYICISI PANGOLİN!
Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.
Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.
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Pangolin nedir ve pulları ne işe yarar?
Pangolin ne demek sorusu, son günlerde Corona Virüsü dolayısıyla haberler konu olması dolasıyla merak uyandırmaya başladı. Pulları için öldürülen ve tıbbi açıdan kullanıldığı iddia edilen pangolin hayvanı, Corona virüsünü yaydığı iddiasıyla gündeme geldi. Peki, pangolin nedir ve pualları ne işe yarar? İşte, Afrika ve Çin'de yaşayan ancak nesli tükenme tehlikesinde bulunan bu canlı hakkında bazı bilgiler
Pangolin hayvan türleri arasında en zararsız olanlar arasında yer almaktadır. Son günlerde pullarının tıbbi anlamda bazı kullanımları dolayısıyla Çin ve Afrika ülkelerinde avlanan pangolin, 25 cmlik dile sahiptir. Pangolin tehlike anında kendisini koruma altına alan hayvan türleri arasında yer almaktadır. Peki, türü tehlike altında olan pangolin nedir ve nerede yaşar? İşte, pangolin hakkında bazı bilgiler
Dili 25 cm kadar uzayan pangolin, genellikle böcekler ve termitlerle beslenmektedir. Dişleri olmayan pangolinler, genellikle güçlü dillerini kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Ağaç üzerinde yaşayan türleri olduğu gibi toprak üzerinde yaşayan türlere de sahip olan pangolinler, armadilolar ile tür akrabasıdır. Afrika ve Çin bölgesinde eti ve pullarının tıbbi karışımlarda etkili olduğu düşüncesiyle bilinçsiz avlanmaları, bu türün soyunun tükenme tehlikesine girmesine neden olmuştur.
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PANGOLİN NEDİR?
Pangolin, termitlerle beslenen ve genellikle geceleri avlanan memeli bir hayvandır. Tehlike anında kabuğuna kıvrılarak kendini kapatma tepkisini veren pangolin, uzun ve solucana benzer bir dile sahiptir. Pangolin hayvanı, dişleri bulunmayan canlılar arasında yer almaktadır.
Pangolin, Orta Asya ve uzak doğunun büyük bir bölümünde yaşayan, termit yiyerek hayatını idame ettiren memeli hayvandır. Vücutlarındaki pullar nedeniyle sert bir görünüme sahip olan Pangolin, genellikler geceleri ortaya çıkmakta ve gündüzleri mağaralarda saklanmaktadır.
Pangolin, pullu ve memeli bir türdür. Genellikle karınca ve termit yiyerek hayatta kalmaktadır.
Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.
Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.
Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.
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WUHAN'DA POLİS KAPI KAPI GEZİYOR
Çin’de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin’in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor. Şehirde korona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor.
Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.
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Corona Virüsü'nün belirtileri nedir?
Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Şuana kadar ilk görülen ve dikkat çekilen belirtileri;
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yüksek Ateş
Halsizlik ve yorgunluk hali
Karın bölgesinde görülen şişlikler
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade
Corona Virüsü Kuluçka Suresi Kaç Gündür?
Corona Virüsü kuluçka suresi 10-14 gün olarak tahmin edilmektedir.
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9 ŞUBAT'TAN 15 MART'A
Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istemesini "aşırı tepki" olarak niteleyerek, "Aşırı tepki göstermenin faydalı olmadığını söyledik. Makul şekilde tepki vermeleri için Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dinlemelerini istedik." dedi. Bu arada Air France, Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasının 9 Şubat'tan 15 Mart'a uzatıldığını duyurdu.
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10 GÜN İZİNSİZ ÇALIŞIP ÖLDÜ
Diğer yandan Çin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu. Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.
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“YENİ TİP KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRRENİN ÖLÜM ORANI VE BULAŞMA ORANI, TABURCU OLAN OLDU MU?”
“Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında gelişebiyor ve bazı ciddi durumlar ise ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre söz konusu virüsün ölüm oranı yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında ama sadece başlangıç dönemindeki bir orandan bahsediyoruz. Zamanla bu oranlar değişecektir. Aynı zamanda, bu durum hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece tüm hastaların en kötü senaryoyla karşılaşmayacağını açıklamaktadır. Şu an bu virüse karşılık bir anti-virüs ilacı olmadığı için, Çinli bilim insanları yoğun bir şekilde konuyu çözmeye çalışıyor. Çin tarafı, aynı zamanda da Dünya Sağlık Örgütü ile yoğun temaslarda bulunmakta ve uluslararası iş birliği içinde yer almaktadır. Bu dönemde SARS hastalığının tedavisi gibi yeni tip koronavirüse karşı kapsamlı bir tedavi planları formüle edildi, en kısa zaman içinde teşhis reaktifleri, aşısı ve etkin ilaçları geliştirmeye çalışmaktayız. Şu anda tedavi gören hastalardan iyileşip taburcu olanlar da oldu”
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“Çin hükümeti yeni tip koronavirüs zatürre salgınına büyük önem arz ediyor, salgınla mücadele adına, çalışma yönetim grubunu kurdu, kapsamlı bir şekilde salgınla mücadele çalışmalarını güçlendiriyor ve Hubei gibi bölgelere de denetim grubu atadı. Devlet Konseyi bünyesindeki üye makamlar hızla harekete geçti, istişare ve eşgüdüm sağlayarak, birçok çalışmayı yerine getiriyorlar. Temel olarak şu alanlarda çalışmalar oluyor: İlk olarak, hastalığını kaynağını inceleme ve teknik denetimi yapılıyor. Hastalık fark edildikten 1 hafta sonra yeni tip koronavirüs olduğu tespit edildi, bunun ardından tedavi ve acil durum gibi planlar yapıldı, teşhis ilacının geliştirilmesinin ardından, sağlık kuruluşlarına dağıtıldı, sağlık kuruluşlarının tedavi becerileri arttırıldı.
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İkinci olarak, Hubei Wuhan’daki salgınla mücadele adına birçok tedbirin yerine getirilmesi sağlanıyor. Ağırlıklı olarak Wuhan’da bu mücadele yürütülüyor. Hızlıca ilgili pazarlar kapatıldı, yabani hayvan ticaretine müdahale edildi. Havalimanı, tren istasyonları gibi Wuhan’daki çıkış yolları kapatıldı. Hem şehir içinde hem de şehir dışında yayılması önleniyor. Merkez sağlık malzemeleri deposundan Wuhan’a maddi yardımlar sağlanıyor, Hubei’deki mücadele çalışmaları için özel olarak 1 milyar yuanlık sermaye ayırıldı. Wuhan’a diğer şehirlerden sağlık çalışanları gönderildi
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Üçüncü olarak, ülke genelinde salgın kontrolü sıkılaştırılıyor. 31 eyalette halk sağlığı acil durumlarına yönelik birinci düzeyde bir müdahaleye başlandı. Mahalli kontrol tedbirleri yapılıp uygulanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Etkin mücadele ve kontrol deneyimleri paylaşılıyor, kısa süre içinde hastalığın teşhisi sağlanıyor.
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Havayolu, demiryolu, kara yolu ya da deniz yollarındaki biletlerin ücretsiz iadesi sağlanıyor ve bölgeye turist girişi yasaklandı. Büyük çaplı organizasyonlar kontrol altına alındı, insanların toplu olarak bir araya gelmesi kısıtlandı. Turizmde, aile içinde, kamusal mekanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve evlerde gözlem ve diğer kamusal önlem kılavuzları yayınlandı.
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Önemli mekanlar, kapalı alanlar ve toplu ulaşım araçlarında, havalandırma, dezenfeksiyon ve sıcaklık ölçümleri gibi tedbirler uygulanıyor, bu şekilde toplu ulaşımlarda salgının yayılmaması için sıkı çalışmalar devam ediyor.
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Dördüncü olarak, hastaların tedavisi için büyük çaba sarf ediliyor. Tedavi planları zamanında güncelleniyor. Ülke genelinde bu virüsü tedavi eden hastanelerin listesini yayınladı. Tedaviyi daha da güçlendirerek, ağır hastalar için birebir tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ölüm vakaları mümkün olduğu oranda önleniyor. Hastalara maddi yardım sağlanıyor, herhangi bir hastanın maddi yetersizlikten dolayı tedavi görememesi de aynı zamanda önleniyor.
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Corana virüsünü ilk o teşhis etmişti! Li Wenliang hayatını kaybetti
Coronavirüsü tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor... 30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
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Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda Çinli doktor ülkesinde kahraman ilan edilmiş ve sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen isim haline gelmişti. Virüsü ilk keşfeden kişilerden biri olan Li Wenliang'ın ölümü virüsle savaşan vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Li'nin öldüğü hastaneye çiçekler bırakılıyor...
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YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU
SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı... Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..
Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söylemişti. Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulunmuştu.
İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil. Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyordu. Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalışmıştı.. Doktor Li dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Ölümcül koronavirüs salgını hakkında uyarılar vermeye çalışan Çinli doktorun ölümü, Çin'de eşi görülmemiş düzeyde bir öfke ve keder yarattı. Li'nin ölümün ardından sosyal medya öfkeyle dolup taştı. Çinlilerin uzun zamandır mücadele ettiği virüsün hayat şartlarına etkisi halkı karantina altında yaşamaya zorlarken doktor Li'nin ölümü çekilen acıları dayanılmaz hale getirdi.