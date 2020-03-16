SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü (koronavirüs) kâbusu büyüyor! Bir günde 368 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada vaka ve ölüm sayısı artan corona virüsü (koronavirüs) hakkında son dakika ve son durum bilgileri gelmeye devam ediyor. Avrupa’da özellikle İtalya’yı etkisini altına alan corona virüs nedeni ile ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi. Öte yandan ABD'de yeni tip korona virüs kaynaklı ölü sayısı 69'a yükselirken, salgının Amerikan halkı arasında neden olduğu panik süpermarket ve havalimanlarında gözlendi. İran'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 724 olarak açıklandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Son dakika gelen bilgilere göre Corona virüs nedeniyle İtalya'da bir günde 368 kişi hayatını kaybetti.
2
YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR
İtalya’da yeni tip koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.
3
İtalya’da 10 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Lombardiya Bölgesi, üç hafta önce patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyor.
4
BUGÜNKÜ ÖLÜ SAYISI, "BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SAYI"
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda "bir günde kaydedilen en yüksek sayı" oldu.
5
Rainews24'ün haberine göre, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok." ifadesini kullandı.
6
Bölgelerinde temel sıkıntının solunum cihazı eksikliği olduğunun altını çizen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane oluşturulmasının önemli olduğunu, bu sırada diğer hastanelerin yatak kapasitelerinden yararlanılacağını kaydetti.
7
"YOĞUN BAKIMDA GÜNDE 7'DEN FAZLA KİŞİYİ ENTÜBE EDİYORUZ"
Öte yandan Lombardiya'da Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Bergamo kentindeki bir hastanede çalışan anestezist Ivano Riva da şunları söyledi:"Salgın eğilimi, bu şekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazla dayanamaz. Hastaneler dolmuş durumda. Bölgedeki yerler de tükeniyor. Yoğun bakımda günde 7'den fazla kişiyi entübe ediyoruz. Aralıksız çalışıyoruz. 14 günde bir dinlenme hakkımız oluyor."
8
Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da virüs vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, "Kurallara uyulmazsa, sağlık açısından büyük riskle karşı karşıya kalacağız. Bundan önce gerekirse bütünüyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir." dedi.
9
ÜNLÜ İSİMLER HALKI KAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ
Ülkede sağlık kuruluşları, kan bağışı kampanyası başlatmış durumda.Serie A takımlarından Roma'nın eski takım kaptanlarından Daniele De Rossi'nin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, halkı yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulması sebebiyle kan bağışı yapmaya davet ediyor.Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin de ekonomiye nefes aldırmak için yeni bir paket ve tedbirler içeren kararname hazırlığında olduğu ifade edildi.
10
ABD'DE KOVİD-19 PANİĞİ BÜYÜYOR
ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken; ABD'de Wallmart, Aldi, Harris Teeter, Giant ve H-E-B gibi süpermarketler çalışma saatlerini değiştirdi ve yerel saatle 24.00 yerine "20.00-21.00"de kapatma karar aldı.
11
HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR
ABD yönetiminin birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından, "iç hatlarda da çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği" yorumları üzerine insanlar havalimanlarına akın etti. Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.
12
Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor. ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti. Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.