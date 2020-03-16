SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsü (koronavirüs) kâbusu büyüyor! Bir günde 368 kişi hayatını kaybetti

ÜNLÜ İSİMLER HALKI KAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ Ülkede sağlık kuruluşları, kan bağışı kampanyası başlatmış durumda.Serie A takımlarından Roma'nın eski takım kaptanlarından Daniele De Rossi'nin de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, halkı yoğun bakımlarda ihtiyaç duyulması sebebiyle kan bağışı yapmaya davet ediyor.Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin de ekonomiye nefes aldırmak için yeni bir paket ve tedbirler içeren kararname hazırlığında olduğu ifade edildi.