Son dakika haberler: Corona Virüsü ile kötü haberler art arda geliyor! Virüsü yaymaya çalıştı...
Corona Virüsü salgınında her geçen dakika son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya çapında şu dakikaya kadar 3 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği Corona Virüsü salgınında, toplam teşhis edilen vaka sayısı ise 61 bin 979’a yükseldi. Avrupa ülkelerine de sıçrayan Corona Virüsü, İtalya’da 366 kişinin ölümüne sebep oldu. İtalya basınında yer alan bilgilere göre Modena’daki bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkarttı. Öte yandan Corona Virüsü tespit edilen bir diğer ülke de komşu Bulgaristan oldu. Japonya''nın Gomagori kentinde virüs teşhisi konulan ve evinde beklemesi söylenen bir kişi öfkelenerek hastalığı bilinçli olarak yaymaya çalıştı. Singapur'da yapılan incelemelerde virüsün klimalardan bulaştığı düşünülüyor... İşte, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü kabusunda son gelişmeler
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İTALYA PANİKTE
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs(koronavirüs) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi. Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'da da koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
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Kovid-19, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.
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Başbakan Giuseppe Conte, salgının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimiyle karantinaya aldıklarını açıkladı. Ülkede karantina altına alınan kişi sayısı 16 milyon. Bu da ülke nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor.
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Karantina kararının İtalyan basınına önceden sızması nedeniyle birçok bölgede panik halinde kaçış başladığı belirtildi. İtalyan La Stampa gazetesi dünkü baskısında ‘Virüs Kuzey’in kalbini kapattı’ manşetini kullandı.
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Lombardiya bölgesi haricindeki karantinaya alınan 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.
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MODENA CEZAEVİNDE İSYAN
Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.
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Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.
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Protestoların, Kovid-19 nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.
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JAPONYA
Japonya’nın Gamagori kentinde koronavirüs teşhisi konan ve “bir tıbbi kurumda kendisine yer bulunana kadar evinde beklemesi” söylenen bir adam bilinçli olarak hastalığı yaymaya çalıştı. Japon basınına göre, ailesine “Virüsü yaymaya gidiyorum” diyen 50 yaşlarındaki adam iki ayrı bara gitti. Hasta, tedaviye alınırken kent yetkilileri halktan özür diledi.
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GÖZLER KLİMADA
İNGİLİZ Daily Mail gazetesinin haberine göre, Singapur’da bir otelde tespit edilen koronavirüs vakalarının klimadan bulaştığı düşünülüyor. Odalarda yapılan incelemelerde klimalarda virüsün izine rastlandığı ifade edildi.
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İRAN
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.
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İRAN
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.
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NEVRUZ ÖNCESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 17 EYALETE GİRİŞLER YASAKLANDI
Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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İRAN
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.
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ABD
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.
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ABD
New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.
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ABD
Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.
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ABD
New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu.
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ABD
Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.
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İTALYA
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
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İTALYA
Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.
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İTALYA
Şu andan itibaren ateşi 37,5 derece üstünde ve solunum enfeksiyonu olanların test sonuçlarına bakılmaksızın şiddetle evde kalmalarının tavsiye edildiğini dile getiren İtalya Başbakanı, virüsün yayılmasını önlemek ve hastanelere yüklenmekten kaçınmak için karantinadaki kişilere hareket kısıtlaması getirdiklerini kaydetti.
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İTALYA
Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.
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İTALYA
Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını aktaran Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıklayan Başbakan Conte, ayrıca kendileri kararname üzerinde çalışırken, bunun basına sızmasına tepki gösterdi.
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İTALYA
Başbakan Conte, "Bu yayın, hükumetin çalışmalarının doğruluğunu ve İtalyanların güvenliğini etkiler. Bu yayın, belirsizlik, güvensizlik, karışıklık yarattı ve bu kabul edilemez. Tüm bu kararların kaos yaratacağının farkındayız ama hepimiz, hem başkalarını hem kendi sağlığımızı korumalıyız. Bu kararın tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Conte’nin açıkladığı kararların imzalayacağı kararnamede yer alacağı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.
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İTALYA
Hükumetin çıkarmayı düşündüğü yeni kararnamenin akşam saatlerinde basına yansımasının ardından özellikle Lombardiya Bölgesi’nde çok sayıda kişinin karantina uygulaması başlamadan bölgeden ayrılmak üzere tren garlarına akın ettiği bildirildi.
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İTALYA
İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da son iki haftada 154 kişi öldü. Kovid-19 sadece bu bölgede toplam 3 bin 420 kişiye bulaştı.
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FRANSA
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.
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FRANSA
Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.
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Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.
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ÇİN
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.
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ÇİN
Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı. Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
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ÇİN
Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi.
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ÇİN
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
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MISIR - LÜBNAN - IRAK
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya yükseldi.
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SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan'ın doğusundaki el-Katif kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca eğitime ara verildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın yeni tip koronavirüs takip komitesinin tavsiyesi gereği alındığını duyurdu.
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SUUDİ ARABİSTAN
Bakanlık açıklamasında okulların kapalı olduğu süre içinde eğitimin uzaktan sanal okullar üzerinden sürdürüleceği vurgulandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise cumartesi yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs taşıyan kişi sayının iki yeni vakayla 7'ye yükseldiğini bildirdi.
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ARJANTİN
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.
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ARJANTİN
Ülkeye Kovid-19 belirtisi olmadan giriş yaptığı anlaşılan Guillermo Abel Gomez'in ve Fransa'dan döndükten 3 gün sonra ateş, öksürük ve boğaz ağrısı hissetmeye başladığı ve geçen perşembe gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.
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ARJANTİN
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Gomez'e yapılan test sonuçları, Kovid-19 virüsünden öldüğünü doğruladı. Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.
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BULGARİSTAN
Başbakan Boyko Borisovun katılımıyla bugün koronavirüs tehlikesi ve önlemlerle ilgili toplanan olağanüstü oturumda 4 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu açıklandı.Dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada Plevne ve Gabrovoda iki kişide virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlenirken, bu kez da sayının dörde çıktığı açıklandı. ÿPlevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo’da ise 75 yaşındaki bir kadına ve ona hizmet eden bir sağlık personelinde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
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BULGARİSTAN
Bakanlar Kurulu’na bağlı Koronavirüsü Önleme ve Mücadele etmekle yükümlü Operasyonel Merkez Başkanı Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, koronavirüs taşıyanlarla temasta bulunan yaklaşık 60 kişinin tespit edildiğini ve teste tabi tutulacaklarını belirtti.Bulgaristan’da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali’de İtalya’dan dönen bir kişinin sağlık taramasından geçirilmek için arandığı bildirildi. Şahsın zorunlu 14 günlük ev karantinasında kalıp kalmadığı araştırılıyor. Yetkililer, aranan şahsa ulaşıldıktan sonra testlerinin yapılacağını belirtti.
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BULGARİSTAN
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’ bugün düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep ettiği koronavirüs koruyucu tıbbı malzemenin önümüzdeki hafta gönderileceğini açıklandı.Türkiye, Bulgaristan’a 20 bin maske, 500 bin ameliyat maskesi, 100 bin koruyucu gözlük, 150 bin ameliyat eldiveni, 30 bin galoş, 30 bin yüksek derecede korumaya sahip solunum maskesi gönderecek.
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BULGARİSTAN
Askeri Tıp Akademisi, koronavirüs salgınına hazırlanıyor. Tümgeneral Mutafçiyski, Askeri Top Akademisinin 3üncü Katının tamamen koronavirüs teşhisi konulmuş hastalar için boşaltıldığını ve ayrıca akademinin psikiyatri bölümünün de tecrit odalarıyla koronavirüs taşıyan hastalara özel hazırlandığını duyurdu.Akademide şu an test sonuçları beklenilen 40 kişi yatıyor.