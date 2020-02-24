Son dakika haberi: İran korkunç iddiayı yalanladı! İşte anbean yaşanan son gelişmeler
Corona virüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika gelişmeleri ise gerçek anlamda tehdidin boyutunun her geçen gün ne kadar da büyüdüğünü gözler önüne serer cinsten. İşte anbean yaşanan tüm gelişmeler...
Corona virüsün sıfır noktası Wuhan'dan dünya ülkelerine yayıldığı biliniyor. Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilemedi.
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Çin virüsün yayılmasını durdurmak için ilk iş olarak Wuhan ve Hubei şehirleri başta olmak üzere 50 milyona yakın insanı karantinaya almıştı.
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Ama karantina başarılı olabilmiş değil. Yabancı ajansların bugün geçtiği son dakika gelişmeleri salgında durumun daha da kötüye gittiğini gözler önüne seriyor.
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İŞTE ANBEAN YAŞANAN GELİŞMELER
24 ŞUBAT: İran'da virüsün 50 kişinin ölümüne neden olduğu iddiası ise dünyayı sarsmış durumda. İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
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İRAN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI KORKUNÇ İDDİAYI YALANLADI
ILNA'ya göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Covid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi. İran İçişleri Bakanlığı Kum şehrinde ölü sayısının 50 olduğu iddiasını yalanladı.
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24 ŞUBAT: Virüs üç yeni ülkeye daha sıçradı. Bahreyn, Kuveyt ve Afganistan ilk Covid-19 vakalarını doğruladıklarını açıkladı. İtalya'da yaşanan ölümlerin sayısı 4'e çıktı.
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23 ŞUBAT: Türkiye İran'daki corona virüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu.
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23 ŞUBAT: Güney Kore'de sadece 48 saat içerisinde virüsten enfekte olan insan sayısı neredeyse iki katına çıktı ve 600 olarak açıklandı. İtalya'da da aynı hafta sonu enfekte hasta sayısı büyük bir pik yaparak 3'den 152'ye fırladı.
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21 ŞUBAT: Ukrayna'da olaylar çıktı. Ukrayna Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarını kendi topraklarına getirdi. Çin'den gelenleri istemeyen Ukraynalılar hastaneye barikat kurup, taş yapmuruna tuttu. Yaşanan olaylar nedeniyle 10'a yakın polis yaralandı ve gözaltılar yaşandı.
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19 ŞUBAT: İran Kum şehrinde iki yeni tip corona virüs hastası olduğunu duyurdu.
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17 ŞUBAT: Diamond Princess isimli gemiden ilk tahliyeler başladı.
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15 ŞUBAT: Avrupa'da ilk corona virüs ölümü gerçekleşti.
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11 ŞUBAT: Dünya genelinde ölüm sayısı bine ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü bu yeni tip virüsün ismini Covid-19 olarak duyurdu.
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8 ŞUBAT: Çin vatandaşı olmayan ilk ölüm gerçekleşti. Pekin'deki ABD Büyükelçiliği Wuhan'da bir ABD vatandaşının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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7 ŞUBAT: Virüsün ilk çıktığı anda attığı mesajla salgına dair insanları uyarmaya çalışan ve ardından Wuhan polisinin hedefi haline gelen doktor Li Wenliang, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktor Li'nin ölümü, Çin'de büyük bir hüzün ve isyana neden oldu.
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6 ŞUBAT: Yeni tip corona virüse bağlı semptomlardan ölenlerin sayısı dünya genelinde 500'e yükseldi.
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4 ŞUBAT: İçerisinde 3 bin 700'den fazla yolcu bulunan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisi virüs nedeniyle Japonya'nın Okahama limanına demirleyerek karantinaya alındı.
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2 ŞUBAT: Çin ana karası dışında ilk ölüm gerçekleşti: Filipinler'de bir Çin vatandaşı yaşamını yitirdi.
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30 OCAK: Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası salgına neden olabileceği endişesi ile "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.
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28 OCAK: Virüse bağlı semptomlardan Çin ana karasında ölü sayısı 100'e yükseldi. Böylelikle yeni tip virüs 2003 yılında yaşanan SARS salgınındaki ölüm sayısını geçmiş oldu.
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23 OCAK: Wuhan şehri içerisinde yaşayan milyonlarla karantinaya alındı. Ülkenin en önemli etkinliklerinden Ay Yeni Yılı kutlamaları belli başlı bütün büyük şehirlerde iptal edildi.
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Karantinadan 60 milyon insan etkilendi. (Hala devam ediyor). Karantina nedeniyle milyonlarca insanın dışarı çıkması, toplu taşıma ve dahi kendi özel araçlarını kullanmaları yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün henüz uluslararası kaygılarla bir halk sağlığı acil durumu yaratmadığını açıkladı.
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21 OCAK: ABD ilk vakasını doğruladı. ABD ardından bir vatandaşının ölümünün şokunu da yaşayacaktı...
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16 OCAK: Japonya ilk corona virüs vakasını duyurdu. Ülke ilerleyen zamanlarda Çin'in ardından virüsten en çok etkilenen ikinci ülke olacaktı.
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13 OCAK: Tayland topraklarında ilk kez corona virüs vakası görüldüğünü açıkladı. Çin vatandaşı olan bu kişi Wuhan'dan ülke topraklarına giriş yapmıştı.
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9 OCAK: Virüse bağlı semptomlardan ilk hasta yaşamını yitirdi. Ancak Çin 11 Ocak'a kadar bu ölümü gizlemeyi tercih etti.
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7 OCAK: Çinli yetkililer taze başlayan salgının yeni tip corona virüs olarak tanımladıklarını doğruladılar.
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1 OCAK: Salgının ortaya çıktığı düşünülen Wuhan'daki deniz ürünleri ve yaban hayatı ticaretinin yapıldığı pazar dezenfeksiyon için kapatıldı. Virüsün bu pazarda yasa dışı ticareti yapılan hayvanlardan yayıldığı iddiaları ortaya atılmıştı ancak yeni tip virüsün kaynağı hala tam olarak bilinmiyor.
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31 ARALIK: Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yayımlayarak Wuhan'da yeni tip bir virüs salgını olabileceğine dair uyarılarda bulundu. DSÖ, salgınla ilgili her türlü gözlem ve takibin sağlandığını açıkladı
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8 ARALIK: Salgın kabusunun başladığı gün 8 Aralık... Dünya o gün Wuhan ve corona virüs ismini bu denli aklına kazıyacağından haberdar bile değildi. Çin 8 Aralık'ta Wuhan şehrinde yeni tip corona virüs semptomlarına benzerlik gösteren bir hasta olduğunu dünyaya ilan etti.