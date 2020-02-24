Son dakika haberi: İran korkunç iddiayı yalanladı! İşte anbean yaşanan son gelişmeler

23 ŞUBAT: Güney Kore'de sadece 48 saat içerisinde virüsten enfekte olan insan sayısı neredeyse iki katına çıktı ve 600 olarak açıklandı. İtalya'da da aynı hafta sonu enfekte hasta sayısı büyük bir pik yaparak 3'den 152'ye fırladı.