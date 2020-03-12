Son dakika haberi: Korkunç gerçeği Corona Virüsü'nden ölen hastanın röntgeni ortaya çıkardı!
Çin'de Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 44 yaşındaki hastanın röntgen filmi, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) tarafından yayınlandı. Röntgen filmi, akciğerlerin çevresindeki sıvının nasıl zamanla daha belirgin ve yoğun bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.
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Aralık ayının başına Çi'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını şu an global bir sorun haline gelmiş durumda.
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.
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Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.
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62 bin 793 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.
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Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.
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Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Kovid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.Kovid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.
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VİRÜSTEN ÖLEN HASTANIN RÖNTGEN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI
Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 44 yaşında corona virüsten ölen bir erkek vakanın akciğer röntgen fotoğraflarını yayınladı.
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Röntgen filmlerinde akciğerlerin çevresindeki sıvının nasıl zamanla daha belirgin ve yoğun bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.
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Çin vatandaşı hastanın yaklaşık iki hafta boyunca ateş ve öksürükten şikayetlerinin ardından sonra 25 Aralık 2019'da hastaneye kaldırıldığı verilen bilgiler arasında. Doktorlar hastada ilk olarak zatürre ve akut solunum sıkıntısı sendromu teşhisinde bulundu.
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Hasta tedavi edilmesine rağmen 1 hafta sonra corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Corona virüs hastalarının çoğunda ters bir çember işareti belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Akciğerlerin alt köşelerindeki beyaz lekeler virüs ün varlığını gözler önüne seriyor.
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ABD TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALDI
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.
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Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.
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"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.
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Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.
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Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.
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Dünya Sağlık Örgütünün bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınını “pandemi” ilan ettiğine dikkati çeken Trump, "Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz."ifadesini kullandı.
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NBA TÜM MAÇLARINI SÜRESİZ ASKIYA ALDI
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
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NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
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İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.
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Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.
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ÜNLÜ OYUNCU VE EŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI
ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı
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Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.
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KÜBA'DA İLK VAKA TESPİT EDİLDİ
Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
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Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.
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Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.
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İTALYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 827'YE YÜKSELDİ
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
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Ülke basınındaki haberlerde, İtalya'da Kovid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
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Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.
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Diğer yandan, Lodigiano bölgesi içinde kalan ve koronavirüsün İtalya'da ilk yayıldığı noktalardan biri olan Codogno beldesinde iki haftadır sıkı şekilde uygulanan karantinanın ardından dün açıklanan verilerde beldede haftalar sonra ilk kez yeni bir vaka kaydedilmediği ve virüsün yayılmasının dün için durduğu açıklandı.
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AVRUPA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR
Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 503'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5'e yükseldiğini duyurdu.
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Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.
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ilk ölüm vakasının yaşandığı Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
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İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
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İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 49'a yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 100'ün üzerine çıktı.
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Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi.
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ÖNLEMLER ARTIYOR
Daha önce Milano, Torino, Bologna ve Venedik uçuşlarını durduran İskandinavya Hava Yolları (SAS), Roma uçuşlarını da 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
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Norveç devlet televizyonu NRK, Norveç'in halen devam eden ve ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, İsveç ve Norveç'ten 14 bin askerin katıldığı "Troms" NATO tatbikatına ev sahipliği yapmak istemediğini duyurdu.
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Tatbikata katılan bir askerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine, 850 kişinin karantinaya alındığı da kaydedildi.
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ALMANYA'DA ÖLENLERİN SAYISI ARTTI
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı Almanya'da da, salgının önüne geçmek amacıyla yeni önlemler alındı.
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Heinsberg Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Übach-Palenberg kasabasında hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki bir kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.
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Dün birçok eyalette binden fazla katılım olan etkinliklerin yasaklanmasının ardından, bugün bu yasağa Berlin, Saksonya ve Hamburg eyaletleri de eklendi.
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Virüs tespit edilen bir kişiyle 10 gün önce bir toplantıya katıldıkları açıklanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekilleri Karl Lauterbach, Eva Högel ve Johannes Fechner tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.
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Almanya Savunma Bakanlığı da, orduda 9 askerde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanı Alfons Mais'in de yer aldığı 45 kişinin ise virüs şüphesiyle evlerinde karantinada tutulduğu belirtildi.
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AVUSTURYA DA YENİ ÖNLEMLER ALDI
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, ülkede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları yeni önlem kararlarını açıkladı.
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Kurz, virüs nedeniyle 14 yaş üstü çocuklar için okulların nisan ayının ortasına kadar kapalı olacağını ve öğrencilerin online eğitim alacağını söyledi.
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Sağlık Bakanı Rudi Anschober, virüs tespit edilenlerin sayısının 246'ya yükseldiğini belirterek, özellikle 70 yaş üstü ve ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin yüksek risk gurubuna girdiğini bildirdi.