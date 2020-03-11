Son dakika haberi... Corona virüsten nasıl korunulur?

ÖNEMLİ: YILGINLIK VE PANİK YOK Koronavirüs meselesi önemli. Tamam ama “enseyi bu kadar karartmanın” ve neredeyse bir tür yılgınlık ve panik duygusu denizinde boğulma hali yaşamanın da bir anlamı yok. Nedeni şu: Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de ülkemizdeki uzmanlar, eldeki ilaçlarla bile (klorokin ve oseltamivir) oldukça iyi neticeler alındığını, diğer bazı antiviral ilaçlar ile de ümit veren neticelere ulaşıldığını açıkladılar.